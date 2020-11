Dax weiter auf Richtungssuche - Hellofresh will sich breiter aufstellen

Nach dem Kurssprung vor zwei Wochen - ausgelöst von Impftsoff-Hoffnungen und dem Ausgang der US-Wahl - tut sich per saldo nicht viel im Dax. Neues gibt es aber von Hellofresh: Der Kochboxenlieferant will sich in den USA breiter aufstellen.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US2605661048, DE000A161408,