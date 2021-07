Dax zur Eröffnung höher erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge etwas höher starten.

Die Sorge vor einer Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus hatte den Leitindex am Donnerstag um ein Prozent auf 15.629 Punkte gedrückt. Unter dem Gesichtspunkt eines möglichen Preisdrucks werden Investoren die US-Einzelhandelsumsätze am Freitag unter die Lupe nehmen. Hier erwarten Experten eine Stagnation. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

Am Donnerstag hatten Konjunktursorgen die Anleger an der Wall Street geplagt. Die US-Börsen schlossen uneinheitlich. Der Dow-Jones-Index ging 0,2 Prozent höher auf 34.987 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq gab 0,7 Prozent auf 14.543 Stellen nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,3 Prozent auf 4360 Punkte ein.

Unter den Einzelwerten könnte Jenoptik zum Wochenschluss in den Fokus rücken. Gut laufende Geschäfte in einer Sparte sowie die Erholung in der Autobranche haben Gewinn und Umsatz des Technologiekonzerns angetrieben. Das Unternehmen erhöhte die Prognose.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.629,66

Dax-Future

15.637,00

EuroStoxx50

4.056,39

EuroStoxx50-Future

4.048,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.987,02 +0,2 Prozent

Nasdaq

14.543,13 -0,7 Prozent

S&P 500

4.360,03 -0,3 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

28.122,78 -0,6 Prozent

Shanghai

3.561,41 -0,1 Prozent

Hang Seng

28.128,24 +0,5 Prozent