Dax zur Eröffnung kaum verändert erwartet - Konjunktur im Blick

Frankfurt (Reuters) - Vor der Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten wird der Dax am Dienstag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert starten.

Am Montag war er 0,1 Prozent schwächer bei 13.193,66 Punkten aus dem Handel gegangen.

Anleger hielten sich zudem vor der Sitzung der US-Notenbank (Fed), die am Abend beginnt und bis Mittwoch dauert, zurück, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst beim Brokerhaus CMC Markets. Investoren halten nach Anzeichen Ausschau, ob die Erholung der Wirtschaft angesichts der zuletzt wieder steigenden Corona-Positiv-Tests anhält oder an Schwung verliert. Dabei dürften sie besonders auf den ZEW-Index achten, der am Vormittag vorgelegt wird. Experten gehen davon aus, dass das Barometer im September wieder etwas zurückgegangen ist. Die aktuelle Lage dürfte jedoch besser eingeschätzt werden als noch im August.





Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 13.193,66

Dax-Future 13.185,00

EuroStoxx50 3.316,79

EuroStoxx50-Future 3.311,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 27.993,33 +1,2 Prozent

Nasdaq 11.056,65 +1,9 Prozent

S&P 500 3.383,54 +1,3 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei 23.451,50 -0,5 Prozent

Shanghai 3.288,07 +0,3 Prozent

Hang Seng 24.759,52 +0,5 Prozent