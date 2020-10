Dax zur Eröffnung niedriger erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Mittwoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Am Dienstag war er 0,6 Prozent fester bei 12.906,02 Punkten aus dem Handel gegangen.

Nach dem Verhandlungsstopp über ein neues Corona-Hilfspaket durch US-Präsident Donald Trump war bereits die Wall Street ins Minus gerutscht. Der mit dem Coronavirus infizierte Trump hatte einen Tag nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen worden war mitgeteilt, vor der Präsidentenwahl am 3. November würde mit den Demokraten nicht mehr über weitere Unterstützungsmaßnahmen verhandelt. Die Hoffnung auf weitere Hilfen hatte in den Tagen noch für Rückenwind an den Börsen gesorgt.

Auch die Aussicht auf eine lange Zeit ultralockerer Geldpolitik stützte zuletzt die Kurse. In diesem Zusammenhang dürften die Investoren einen Blick auf die anstehenden Daten zum Auftragseingang richten. Experten rechnen jedoch nicht mit größeren Bewegungen am Markt: "In diesem erwartungsgetriebenen Marktumfeld gibt es scheinbar für die Mehrheit der Anleger nicht wirklich einen Grund, Aktien zu verkaufen", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 12.906,02

Dax-Future 12.839,00

EuroStoxx50 3.233,30

EuroStoxx50-Future 3.210,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 27.772,76 -1,3 Prozent

Nasdaq 11.154,60 -1,6 Prozent

S&P 500 3.360,95 -1,4 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei 23.391,61 -0,2 Prozent

Shanghai Kein Handel

Hang Seng 24.118,92 +0,6 Prozent