Dax zur Eröffnung niedriger erwartet - Impfstoff könnte in EU zugelassen werden

Frankfurt (Reuters) - Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Am Freitag war er 0,3 Prozent schwächer bei 13.630,51 Punkten aus dem Handel gegangen, nachdem er im Verlauf bis auf 20 Punkte an sein Rekordhoch aus dem Februar herangerückt war.

Wieder einmal wird das Thema Corona-Impfstoff im Mittelpunkt stehen. Die europäische Pharmaaufsicht EMA wird voraussichtlich an diesem Montag eine Entscheidung über die Zulassung des Mittels von BioNTech und Pfizer treffen, das bereits in Großbritannien, den USA und einigen anderen Ländern zum Einsatz kommt. Sollte die EMA grünes Licht geben, ist der Weg zu Impfungen auch in Europa ab dem 27. Dezember frei - und damit ein entscheidender Schritt hin zur Überwindung der Pandemie getan.









Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 13.630,51

Dax-Future 13.490,00

EuroStoxx50 3.545,74

EuroStoxx50-Future 3.480,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 30.179,05 -0,4 Prozent

Nasdaq 12.755,64 -0,1 Prozent

S&P 500 3.709,41 -0,4 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei 26.714,42 -0,2 Prozent

Shanghai 3.412,55 +0,5 Prozent

Hang Seng 26.421,12 -0,3 Prozent