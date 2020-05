Dedagroup Stealth übernimmt Zedonk

Dedagroup Stealth tätigt größere Übernahme als Teil ihrer Strategie zur Unterstützung kleiner und neugegründeter Modemarken, die von der Tech-Branche bisher vernachlässigt wurden

Dedagroup Stealth, das Technologieunternehmen hinter mehr als 60 % der bekanntesten globalen Modemarken Italiens, hat Zedonk übernommen, dessen Software von mehr als 650 kleinen Modeunternehmen verwendet wird.

Bisher hatten kleinere Marken und Start-ups keinen Zugang zu einer einheitlichen, integrierten Lösung für die Verwaltung des gesamten Produktlebenszyklus, vom anfänglichen Design und der Produktion bis hin zum Multichannel-Vertrieb im Einzel- und Großhandel, auf Online-Marktplätzen und in kommerziellen sozialen Kanälen – und außerdem hatten sie keinen Zugang zu einer Enterprise Resource Planning (ERP)-Technologie zur Unterstützung eines schnellen internationalen Wachstums. Durch die Übernahme von Zedonk durch Dedagroup Stealth wird diese Marktlücke gefüllt.

Dedagroup Stealth ist eines von nur einer Handvoll internationaler Unternehmen mit einer breiten Palette von Softwarelösungen für die effiziente und flexible Verwaltung aller Produktions- und Vertriebsprozesse für Modeprodukte über mehrere Kanäle, was dem Unternehmen eine Führungsposition unter den großen und mittleren Marken verschafft hat.

Mit Zedonk wird Dedagroup Stealth nun ein einzigartiger Partner für kleinere Modeunternehmen sein, von den Anfängen ihres Wachstumskurses bis hin zur internationalen Expansion.

Zedonk untestützt sowohl Marken in ihrer Entstehungsphase als auch Marken, die zwar schon etabliert sind, aber ihre digitale Transformation vorantreiben wollen. Die Lösungen umfassen Design- und Produktionsmanagement, Lagerbestand, Bestellungen, Style Management sowie Kunden- und Lieferantenbeziehungen, wobei sämtliche Daten in der Cloud verwaltet und geschützt werden.

Neben sich ergänzenden Technologien verfügen die beiden Unternehmen nun auch über eine bedeutende Präsenz in Großbritannien – durch den neuen Hauptsitz in London, wo die bereits vor Ort tätigen Dedagroup Stealth-Berater das Team von Zedonk verstärken werden.

Marcia Lazar, Mitbegründerin von Zedonk, sagte: „Wir schließen uns der Dedagroup Stealth-Familie mit Begeisterung an. Für uns ist sie der ideale strategische Partner, um unseren ehrgeizigen Entwicklungsweg fortzusetzen. Wir sind auf einer Linie mit diesem globalen Unternehmen, das das klare Ziel hat, dem Modesektor ein Angebot zu unterbreiten, das jede Marke in jeder Phase des Lebenszyklus, von der Lancierung über die mittlere Entwicklungsphase bis hin zur Reife, begleiten und bei der Definition von Prozessen und Strategien unterstützen kann.“

Mimmo Solida, CEO von Dedagroup Stealth, ergänzte: „Viel zu lange haben viele Marken darum gekämpft, eine integrierte Lösung zu finden, die ihnen hilft, ihre gesamte Lieferkette zu verwalten. Es ist seit langem unser Bestreben, einen Partner zu finden, der Designer, kleine Marken und Mode-Startups bei ihrem Wachstum mit einer Reihe von Lösungen unterstützen kann, die geschäftskritische Schwerpunkte von Modeeinzelhändlern, von der Lieferkette bis zum Verkauf, unterstützen und eine Internationalisierung ermöglichen. Diese Übernahme wird neuen Wert auf den Markt bringen und gleichzeitig unsere Expansionsstrategie geografisch und geschäftlich stark unterstützen und unser Produktportfolio vervollständigen, um Modemarken von Start-ups bis hin zu etablierten Unternehmen zu unterstützen.“

Marco Podini, Executive Chairman von Dedagroup, der Muttergesellschaft von Dedagroup Stealth, kommentierte:„Ich freue mich besonders über die Übernahme von Zedonk, weil unsere Software, die bereits zum Wachstum vieler wichtiger kreativer Marken in der Welt beigetragen hat, weiteren kleinen Modeunternehmen helfen kann, sich schnell zu entwickeln. Unsere Unterstützung ist wichtiger denn je, jetzt, da sich der Markt für Unternehmen aller Größenordnungen so drastisch verändert hat, was in der aktuellen Krise durch den Lockdown ganzer Länder noch verschlimmert wird.“

„Die globale Modeindustrie braucht die richtigen Instrumente, um Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen, ohne auf organisatorischer Ebene überfordert zu werden. Auf den Tsunami, der sich derzeit von Ost nach West bewegt und geschlossene Fensterläden und eingesperrte Menschen zurücklässt, wird eine zweite Welle folgen, in der alle wieder zur Normalität zurückkehren wollen. Agilität, unterstützt durch robuste digitale Technologien, wird der Katalysator sein, der den Geschäftserfolg definiert und die Performance des Einzelhandels auf den wiedereröffneten Märkten, ausgehend von China, ankurbeln wird. Dedagroup Stealth wird in der Lage sein, Marken von den kleinsten bis hin zu den größten zu unterstützen, wenn sie ihre Pläne für eine globale Expansion wieder aufnehmen.“

