DEFAMA: Mieterträge sollen steigen

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research will die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG im Rahmen ihrer Langfristplanung den Portfoliowert auf 260 bis 300 Mio. Euro ausbauen und den FFO auf über 11 Mio. Euro steigern. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und das Rating.

Nach Analystenaussage solle das langfristige Zahlenwerk ohne Kapitalerhöhungen erreicht werden. Zudem habe das Unternehmen die Guidance für das Geschäftsjahr 2020 erneut bestätigt und zudem eine weitere Erhöhung der Dividende für 2020 in Aussicht gestellt. Für 2021 erwarte das Management einen FFO von 7,1 Mio. Euro bzw. 1,61 Euro je Aktie. Der Nettogewinn solle 3,1 Mio. Euro bzw. 0,69 Euro je Aktie erreichen. Die bisherige Schätzung des Analystenteams habe etwas über dieser Guidance gelegen. Wegen des erneuten Lockdowns und den Ungewissheiten über die allgemeinen Auswirkungen dessen in 2021 gehe SRC nun aber konservativer an die eigene Schätzung heran. Aufgrund des bestätigten Langzeitausblicks, des erfolgreichen Geschäftsjahres 2020 und der Rollierung in der Bewertung heben die Analysten das Kursziel auf 23,00 Euro (zuvor: 21,00 Euro) an und erhöhen unser Rating auf „Buy“ (zuvor: „Accumulate“).

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 18.01.2021, 15:05 Uhr)

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 18.01.2021 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/uploads/tx_studien/DEFAMA_18Jan2021.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG - ISIN: DE000A13SUL5