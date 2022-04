Dein Weg zum Reichtum: Mit 1 einfachen Strategie ist er gar nicht mehr so lang

Wer will Millionär werden? Die Antwort auf diese Frage war schon immer klar: Natürlich jeder. Die wichtige Frage lautet jedoch, wie man das dazu nötige Geld verdient. Wenn du nicht im Lotto gewinnen solltest, musst du schon ein revolutionäres Produkt erfinden oder ein bahnbrechendes Unternehmen wie dieses hier gründen.

Oder folgst du lieber dieser Strategie?

Auch wenn sicherlich nicht jeder damit Millionär wird, so gibt es doch einen recht simplen Weg, eine Menge Geld anzusammeln. Und diese Strategie besteht darin, dass du Geld von deinem Gehaltsscheck direkt in ein renditestarkes Aktien- und ETF-Depot einzahlst. Auf diese Weise ist das Sparen und Investieren gar nicht mehr so schwer.

Mit solchen automatischen Geldflüssen können sich selbst Menschen, die sich schlecht um ihre persönlichen Finanzen kümmern, eine materiell sichere Zukunft aufbauen.

Mehr noch: Diese Strategie verlang noch nicht einmal, dass du sonderlich viel Geld in deinem Job verdienst. Wie du im Folgenden noch erkennen wirst, geht es im Prinzip nur darum, kleine Zahlungen an sich selbst zu leisten. Das vielleicht Schwierigste ist: Du musst dich sklavisch an diesen Plan halten, und zwar an jedem einzelnen Zahltag.

Du glaubst nicht, dass du bereits mit einem Jahreseinkommen von gerade einmal 36.782 Euro innerhalb von nur 20 Jahren ein Vermögen von fast 180.000 Euro aufbauen kannst?

Diese beiden Normalo-Sparer machen es dir vor!

Dann hast du sicherlich noch nichts von der Familie Memberg gehört (aus Datenschutzgründen habe ich die Namen pseudonymisiert). Der Vater Josef hatte nie mehr als 36.782 Euro im Jahr verdient. Und doch besitzen er und seine Frau Sofie heute bereits ein Nettovermögen von 177.922,52 Euro. Dabei sind sie erst Anfang 40.

Das Erfolgsgeheimnis: Kurz nach der Hochzeit bekamen die beiden einen extrem wertvollen Finanztipp. Josef und Sofie wurde gesagt, dass sie entweder für ihr Geld arbeiten oder ihr Geld für sich arbeiten lassen können.

Natürlich wollten die Membergs ihr Geld für sich arbeiten lassen. Und so entwickelten sie einen einfach zu befolgenden Plan: Sie sparten jeden Monat 4 % ihres Einkommens und erhöhten diesen Anteil im Laufe der nächsten Jahre schrittweise auf 15 %. Dazu richteten sie ein System ein, das ihre Mittel automatisch verteilte.

Ein wichtiger Pluspunkt war natürlich, dass die Membergs diesen Plan schon in jungen Jahren aufstellten. Dank des Zinseszinseffekts konnte das angesparte Vermögen exponentiell an Wert zulegen.

Nutze die Börse für den Rendite-Kick

In den letzten fünf Jahrzehnten sind die durchschnittlichen Kurse an der Börse jedes Jahr um etwa 9 % gestiegen. Das bedeutet, dass du, wenn du im Alter von 20 Jahren anfängst, jedes Jahr 2.000 Euro beiseitezulegen, an deinem 65. Geburtstag 1.146.372,04 Euro besitzen wirst. Das wird eine Mega-Sause!

Auf kurze Sicht sind die Wertzuwächse sogar noch gewaltiger: Seit Auflegung im Oktober 2020 holte der NASDAQ 100 ETF von Invesco 13,3 % pro Jahr für seine Anleger heraus. Und das ist nur ein Beispiel unter vielen.

Nehmen wir an, du legst jeden Monat 300 Euro in Aktien an. Bei einer jährlichen Rendite von 9 % Prozent hättest du dann in 30 Jahren 514.629,11 Euro. Nach 40 Jahren wären es 1.275.675,17 Euro.

Heute ist also der Tag, an dem du anfangen solltest, deine Ausgaben für all die kleinen Dinge des Alltags genau zu überdenken. Schließlich stehen die Chancen hervorragend, dass du bereits heute das Zeug dazu hast, automatisch Millionär zu werden.

