Delivery Hero: 16,8 Prozent Kursgewinn in zwei Tagen

Zwischen Anfang Juli und Ende Oktober konsolidierte die Delivery Hero-Aktie in einer immer kleiner werdenden Handelsspanne zwischen den Kursmarken von 85,24 und 106,20 Euro grob seitwärts aus. Diese Reaktion kam nicht unerwartet, der vorherige Kursanstieg seit März dieses Jahres belief sich bereits auf 111,5 Prozent und zwang das Papier in eine wohlverdiente Pause. Diese wurde am Dienstag jedoch für beendet erklärt, was die dynamischen Kurszuwächse eindrucksvoll untermauern. Um allerdings die weiteren potenziellen Ziele bei Delivery Hero zu ermitteln, kommt lediglich der Ansatz des Fibonacci-Extension-Retracements in Betracht, und dieser sieht noch eine rosige Zukunft für den weiteren Verlauf des Wertpapiers bevor.

Rücksetzer einplanen!

Die dynamischen Kurszuwächse der letzten Tage dürfte nicht spurlos an den Bären vorbeigehen, bald einsetzende Gewinnmitnahmen könnten zu einem regelkonformen Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau um 102,50 Euro sorgen. Dies würde einen idealen Einstiegspunkt für ein Long-Investment mit einem Ziel bei 127,49 Euro, darüber sogar bei 140,70 Euro. Für jede Wegstrecke zu einem dieser Ziele kann dann beispielsweise ein Investment über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB9UDW erfolgen. Ein sehr markanter Trendwendepunkt in der laufenden Rallye befindet sich bei 121,00 Euro, von wo aus spätestens der beschriebene Pullback einsetzen sollte. Fällt Delivery Hero dagegen unter den 50-Tage-Durchschnitt bei 97,93 Euro nachhaltig zurück, müssten Abschläge auf den EMA 200 bei 85,57 Euro und das dort verlaufende 61,8 % Fibonacci-Retracement zwingend einkalkuliert werden. Dadurch würde sich der jüngste Ausflug über die Sommerhochs allerdings als klassisches Fehlsignal entpuppen.

Delivery Hero (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 115,30 // 116,88 // 118,81 // 121,00 // 123,64 // 127,49 Euro Unterstützungen: 110,50 // 108,66 // 106,20 // 104,85 // 102,50 // 102,10 Euro

Fazit

Um von einer Fortsetzung der Rallye bei Delivery Hero partizipieren zu können, gibt es mehrere Optionen für einen Long-Einstieg. Zum einen wäre dies auf aktuellem Kursniveau, mit der Gefahr eines anschließenden Rücksetzers auf das Ausbruchsniveau bei 102,50 Euro oder eben am Ausbruchsniveau selbst. Favorisiert wird Letztere Option, über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB9UDW mit einem Ziel bei nur 127,49 Euro ergibt sich somit bereits eine Rendite-Chance von 160 Prozent. Der Schein dürfte am Ende bei 4,16 Euronotieren, übergeordnete Ziele lassen sich sogar bei 140,70 Euro für die Delivery Hero-Aktie ableiten. Eine adäquate Verlustbegrenzung sollte aber noch knapp unterhalb von 100,00 Euro angesetzt werden, hierdurch ergibt sich ein potenzieller Ausstiegskurs bei 1,31 Euro im vorgestellt Zertifikat.

Strategie für steigende Kurse WKN: KB9UDW Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,66 - 1,67 Euro Emittent: Citi Basispreis: 96,5092 Euro Basiswert: Deliaery Hero KO-Schwelle: 96,5092 Euro akt. Kurs Basiswert: 112,90 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 4,16 Euro Hebel: 6,1 Kurschance: + 160 Prozent Börse Frankfurt

