Delivery Hero 70 % im Minus: Der eine Grund, warum der 2022er-Turnaround schwierig ist

Die Aktie von Delivery Hero befindet sich inzwischen rund 70 % im Minus. Derzeit notiert die Aktie bei ca. 41 Euro. Seit dem Rekordhoch von 142 Euro ist die Aktie entsprechend tief gefallen. Nicht nur der Tech-Sell-Off hat daran seinen Anteil. Wobei wir trotzdem sagen können, dass sich der Markt stark gegen Wachstumsaktien und Corona-Profiteure gewandt hat.

Ob die Aktie von Delivery Hero im Jahr 2022 einen Turnaround schaffen kann, das ist von mehreren Faktoren abhängig. Unter anderem vom relativen Wachstum, dem Einhalten der Prognosen und dem operativen Wachstum nach COVID-19. Aber es gibt für mich einen Grund, warum man zumindest nicht im Jahr 2022 so schnell mit einem nachhaltigen, raschen Turnaround rechnen sollte.

Delivery Hero: Der Grund gegen den schnellen Turnaround

Schnell und schmerzlos: Der Grund, warum Delivery Hero im Börsen- und Geschäftsjahr 2022 vielleicht keinen raschen Turnaround vollzieht, ist die Profitabilität. Die Wachstumsgeschichte wächst zwar weiterhin, das zeigen sowohl jüngste Zahlen, als auch Prognosen. Aber Ergebnisse gibt es nicht.

Das Management hat zwar erste Verbesserungen in Aussicht gestellt. So soll das EBITDA im Plattformgeschäft im Jahr 2022 den Break-Even schaffen. Konzernübergreifend rechnet das Management jedoch weiterhin mit einer EBITDA-Marge in Höhe von -1 bis -1,2 %. Oder anders ausgedrückt: Selbst auf dieser sehr frühen Ergebnisbasis soll es noch keine Profitabilität im Geschäftsjahr 2022 geben.

Investoren von Delivery Hero sehen weiterhin das solide Wachstum. Auch, dass das Management derzeit sehr akribisch daran arbeitet, rund um den Globus eine möglichst starke Wettbewerbsposition zu bekommen. Ohne Zweifel ist auch das eine starke Qualität, die der Wegbereiter für eine erfolgreiche Zukunft sein kann. Zudem investiert das Management in den Ausbau des Quick-Commerce, was ebenfalls einen neuen Wachstumsmarkt erschließt.

Trotzdem fragen sich die Investoren inzwischen zwei Dinge: Zunächst einmal, wann und ob Delivery Hero sehr profitabel sein kann. Und wie profitabel der DAX-Konzern dann sein wird. Das Geschäft, das primär auf dem Liefern von Speisen und anderen schnellen Waren basiert, ist jedenfalls mit einer Menge personellem Aufwand verknüpft.

Schwierig, schwierig

Delivery Hero wird im Moment mit knapp über 10 Mrd. Euro Marktkapitalisierung bewertet, was natürlich preiswert ist. Der Konzern agiert global und kann in vielen Regionen wichtige, führende Marktstellungen vorweisen. Trotzdem hilft die Qualität in Anbetracht der Fragezeichen rund um die Profitabilität nicht.

Die Prognosen zeigen, dass dieses Jahr keine Antworten bietet. Das wiederum kann einen Turnaround erschweren, trotz einer preiswerteren Bewertung. Ein grundsätzliches Problem ist damit gegeben, das die Investitionsthese durchaus insgesamt tangiert und nicht nur die Möglichkeit eines Turnarounds.

