DELIVERY HERO - Comeback des Corona-Profiteurs

Im Zuge der Corona-Krise war auch die Aktie von Delivery Hero seit dem Frühjahr 2020 steil angestiegen, hatte den 2019 bei 27,48 EUR begonnenen Aufwärtstrend fortgesetzt und mit einem Allzeithoch bei 145,40 EUR im Januar gekrönt.

Dieser Rally schloss sich eine gewaltige, volatile und mittlerweile dreiecksförmige Korrekturphase an. Die Verkaufswellen im Februar, Mai und zuletzt im August konnten allesamt vor der 100,00 EUR-Marke gestoppt und zuletzt auch die kurzfristige Aufwärtstrendlinie verteidigt werden.

Dreieck verlassen, Longtrigger in unmittelbarer Nähe

Die anschließende Erholung trieb den Wert schon über die Oberseite der Dreiecksformation und das Zwischenhoch bei 132,85 EUR an. Auf diesem Niveau wird die Ausbruchsbewegung aktuell konsolidiert und dürfte sich in Kürze bis an das Monatshoch bei 134,95 EUR ausdehnen. Darüber wäre das nächste Kaufsignal etabliert und die Kaufwelle dürfte sich bis 141,95 und 145,90 EUR fortsetzen. Hier wäre eine starke Gegenbewegung zu erwarten. Sollte die Aktie aber auch über die Marke ausbrechen, stünde eine Ausweitung des Anstiegs bis 155,00 EUR an.

Die Ausbruchsbewegung aus dem Dreieck würde aktuell erst bei einem Rückfall unter 126,95 EUR unterbrochen. Aber erst bei Kursen unter 122,00 EUR hätten die Bullen die Chance auf einen Anstieg an das Allzeithoch vergeben und müssten sich auf eine Korrektur bis 114,45 und 112,05 EUR einstellen.

Charttechnisches Fazit: In Kürze könnte die kleine Korrektur des Aufwärtsimpulses bei der Aktie von Delivery Hero enden und der Wert den Weg an sein Allzeithoch antreten.

Delivery Hero Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)