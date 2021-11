DELIVERY HERO - Kurzfristige Kaufsignale beschleunigen den Anstieg

Delivery Hero SE - WKN: A2E4K4 - ISIN: DE000A2E4K43 - Kurs: 126,000 € (XETRA)

Übergeordnet betrachtet befindet sich die Aktie von Delivery Hero seit Jahresbeginn in einer breiten Tradingrange, auf deren Oberseite im Bereich von 140,00 EUR Verkäufer lauerten, die die Aktie regelmäßig in die Tiefe rissen. Diese Verkaufswellen endeten dafür regelmäßig im Bereich der zentralen Unterstützung bei 100,05 EUR.

Aktie neutralisiert Abwärtstrend

So auch der Abverkauf vom September, der an dieser Haltemarke gestoppt wurde und nahtlos in eine Erholung überging. Sie hat nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen mit dem Bruch des Zwischenhochs bei 119,10 EUR und der gestrigen Rückeroberung der langfristigen Aufwärtstrendlinie neuen Schwung erhalten und könnte jetzt direkt bis an die Abwärtstrendlinie bei 130,00 EUR führen. Sollte den Bullen auch der Bruch der Widerstandszone um 133,90 EUR gelingen, wäre der nächste Angriff auf die Oberseite bei 141,95 und 145,40 EUR die Folge.

Eine kurze Korrektur bis 122,00 EUR wäre aktuell problemlos zu verkraften und auch ein Pullback an die frühere Barriere bei 119,10 EUR wäre nicht ungewöhnlich. Darunter käme es allerdings schon wieder zu Abgaben bis 113,00 EUR und somit der Gefahr, die Erholung vorzeitig zu beenden und auf 106,25 EUR einzubrechen.

Delivery Hero Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)