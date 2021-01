DELIVERY HERO - Wo bieten sich neue Chancen?

Delivery Hero SE - WKN: A2E4K4 - ISIN: DE000A2E4K43 - Kurs: 131,250 € (XETRA)

Die Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero zeigte sich in den letzten Wochen in einer starken Verfassung und markierte am 05. Januar 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 145,40 EUR. Seit diesem Hoch kommt es zu Gewinnmitnahmen. Anzeichen für eine größere Topformation zeigen sich bisher nicht. Daher können die Abgaben seit 05. Januar problemlos als Konsolidierung im Aufwärtstrend eingeordnet werden.

Bei 121,83 EUR verläuft heute eine alte obere Pullbacklinie über die Hochpunkte aus dem Juni und November 2020. Diese Trendlinie stellt eine erste wichtige Unterstützungslinie dar.

Wann könnte eine neue Kaufwelle einsetzen?

Die Aktie von Delivery Hero befindet sich in einer Konsolidierung, die noch einige Tage anhalten kann. Ein Rückfall auf die alte obere Pullbacklinie wäre dabei wenig verwunderlich. Gelingt dort eine Bodenbildung, könnte die Aktie anschließend neue Allzeithochs anstreben und zumindest in den Bereich 150-155 EUR ansteigen. Sollte der Wert aber unter die Unterstützung bei 116,60 EUR abfallen, dann würde sich das mittelfristige Bild deutlich eintrüben.

