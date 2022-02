Denodo ist erneut „Customers' Choice“ im 2022 „Gartner Peer Insights™“-Bericht „Voice of the Customer“: Data Integration Tools

Mehr als vier von fünf Bewertern sind bereit, die Denodo-Plattform anderen zu empfehlen

Denodo, der führende Anbieter im Bereich Datenintegration und -management, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im „Gartner Peer Insights“ -Bericht „Voice of the Customer“: Data Integration Tools vom 28. Januar 2022 erneut als „Customers' Choice“ ausgezeichnet wurde. Mit einer Gesamtbewertung von 4,4 von 5 ist Denodo eines von nur drei Gartner® Magic Quadrant™ führenden Unternehmen im Bereich Data Integration Tools, das 2022 „Customers‘ Choice“ erhalten hat und ist der dritthöchstplatzierte Anbieter von Datenintegration im Peer Insights-Bericht „Voice of the Customer“: Data Integration Tools-Bericht. Die vollständige Liste der 18 Anbieter und die zugehörigen Gartner Peer Insights Benutzerrezensionen stehen hier zur Verfügung.

Denodo wurde außerdem im zweiten Jahr als „führendes Unternehmen“ im 2021 Gartner Magic Quadrant für Data Integration Tools ernannt. Hierbei handelt es sich um einen umfassenden Bericht, in dem der Anbieter von Datenvirtualisierung und -integration für seine Handlungsfähigkeit und die Vollständigkeit seiner Vision ausgezeichnet wurde.

Rezensionen von Denodo-Kunden, die im 2022 „Gartner Peer Insights“-Bericht „Voice of the Customer“: Data Integration Tools“ erscheinen, sind unter anderem:



„Als Geschäftsbenutzer wurde uns die Datenentwicklung supereinfach und intuitiv gemacht. Hervorragende Webtools machen es leicht, viele verschiedene Benutzer und Anwendungsfälle zu bedienen.“ Die vollständige Rezension kann hier nachgelesen werden.





„Sehr gute Erfahrung. Die Software bietet die Funktionalitäten, die auf dem Produktblatt beschrieben werden, mit einem sehr hohen Maß an Professionalität. Dies wird bei der Schaffung einer stärkeren Datenkultur helfen, indem den geschäftlichen Benutzern der Zugang zu den Daten erleichtert wird.“ Die vollständige Rezension kann hier nachgelesen werden.



„Voice of the Customer“ ist ein Dokument, das die Bewertungen von Gartner Peer Insights in Erkenntnisse für IT-Entscheidungsträger zusammenfasst. Diese zusammengefasste Peer-Perspektive, zusammen mit den einzelnen detaillierten Rezensionen, ergänzt die Expertenforschung von Gartner und kann im Kaufprozess eine Schlüsselrolle spielen, da sie sich auf die direkten Erfahrungen von Benutzern mit der Implementierung und dem Betrieb einer Lösung befasst. In diesem Dokument werden nur Anbieter mit 20 oder mehr berechtigten veröffentlichten Rezensionen in dem angegebenen 18-monatigen Einreichungszeitraum berücksichtigt. Die Rezensionen durchlaufen einen strengen Validierungs- und Moderationsprozess, um sicherzustellen, dass sie authentisch sind.

„Im 2021 Gartner Magic Quadrant als führendes Unternehmen genannt zu werden, ist für uns ein Zeichen für unsere herausragende Vision und Ausführung im Markt der Tools zur Datenintegration. Der Erhalt der Auszeichnung „Customers‘ Choice“ ist jedoch ebenso wichtig, da dies beweist, wie positiv unsere Kunden unsere Produkte, Dienstleistungen und unseren Support wahrnehmen“, freut sich Ravi Shankar, SVP und CMO von Denodo. „Wir verpflichten uns vollständig herausragenden Wert für unsere Kunden bereitzustellen und ich freue mich, dass sich dies in echten Geschäftsergebnissen widerspiegelt.“

Quellen: Gartner, Gartner Peer Insights „Voice of the Customer“: Data Integration Tools, Peer Contributors, 28. Januar 2021. Gartner, Magic Quadrant for Data Integration Tools, Ehtisham Zaidi, Sharat Menon, Robert Thanaraj, Eric Thoo, Nina Showell 25. August 2020.

Über Peer Insights

Peer Insights ist eine Onlineplattform für Bewertungen und Rezensionen von IT-Software und -Services, die von IT-Profis und Entscheidungsträgern für technologische Anschaffungen verfasst und gelesen werden. Ziel ist es, IT-Führungskräften zu erkenntnisreicheren Kaufentscheidungen zu verhelfen und Technologieanbietern eine Verbesserung ihrer Produkte zu ermöglichen, indem sie objektive und unvoreingenommene Rückmeldungen von ihren Kunden erhalten. Gartner Peer Insights enthält mehr als 70.000 geprüfte Rezensionen in mehr als 200 Märkten. Weitere Informationen finden Sie auf www.gartner.com.

Erforderliche rechtliche Hinweise

GARTNER, Peer Insights und Magic Quadrant sind eingetragene Marken und Dienstleistungsmarken von Gartner, Inc. und/oder verbundenen Unternehmen in den USA sowie international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Inhalte in Gartner Peer Insights stellen die Meinungen einzelner Endbenutzer auf Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen mit den auf der Plattform aufgeführten Anbietern dar. Sie sind nicht als Tatsachenaussage auszulegen und spiegeln nicht die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen wider. Gartner unterstützt keine in diesen Inhalten genannten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Inhalte, ihre Korrektheit oder Vollständigkeit, ab, einschließlich Garantien hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Denodo

Denodo ist der führende Anbieter im Bereich Datenvirtualisierung und bietet agile, leistungsfähige Datenintegration, Datenabstraktion und Echtzeit-Datendienste bei vielfältigsten Unternehmens-, Cloud-, Big-Data- und unstrukturierten Datenquellen zum halben Preis der herkömmlichen Konzepte an. Die Kunden von Denodo haben in allen größeren Branchen an signifikanter geschäftlicher Agilität und ROI gewonnen, indem sie schnelleren und einfacheren Zugang zu einheitlichen Geschäftsinformationen für agile BI, Big-Data-Analysen, Web-Funktionen und Cloud-Integration, Einzelansicht-Anwendungen und Datenservices von Unternehmen bekommen haben. Denodo ist gut abgesichert, profitabel und nicht börsennotiert. Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.denodo.com oder unter den Rufnummern +1 877 556 2531 / +44 (0) 20 7869 8053.

