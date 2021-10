Der CO2 Offset Service von Lenovo erhält die erste DEKRA-Validierung in Bezug auf Nachhaltigkeit

Durch diesen Service haben Lenovo-Kunden mehr als 350.000 Tonnen Kohlendioxid im Zusammenhang mit dem Kauf ihrer IT-Ausrüstung weltweit ausgeglichen

Da die Nachfrage nach umweltbewussten Produkten und Dienstleistungen wächst, gab Lenovo heute die DEKRA-Validierung seines globalen CO2 Offset Service bekannt. Durchgeführt vom Bereich Business Assurance Services dieser internationalen Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsorganisation ist dies das erste DEKRA Audit dieser Art für einen Elektronikhersteller. Basierend auf einer eingehenden Bewertung des CO2-Fußabdruck-Berechnungsprozesses von Lenovo hat DEKRA die Richtigkeit der entsprechenden Angaben validiert und den CO2-Kompensationsprozess des Dienstes überprüft.

Ursprünglich im Jahr 2019 als Pilotprojekt in Skandinavien eingeführt, hilft der jetzt weltweit verfügbare Lenovo CO2 Offset Service Unternehmen dabei, die mit ihrer Lenovo-Hardware verbundenen CO2-Emissionen durch eines von mehreren ökologischen Projekten auszugleichen, die von den Vereinten Nationen unterstützt werden. Dieser Service ist insofern einzigartig, als er die CO2-Emissionen für den Kunden zwar nicht aktiv senkt, aber die durchschnittlichen Emissionen jedes gekauften Geräts über seinen Lebenszyklus über einen Zeitraum von fünf Jahren berechnet. Diese CO2-Belastung wird dann durch einen Beitrag zu dem ausgewählten Umweltprojekt ausgeglichen und dem Kunden zur einfachen Rückverfolgbarkeit in metrischen Tonnen klar kommuniziert, wodurch die Emissionen der gekauften Lenovo-Hardware kompensiert werden.

„Der Erhalt eines international anerkannten Validierungszertifikats von DEKRA ist für eine solche Leistung von größter Bedeutung, denn unsere Kunden müssen unseren CO2-Kompensationsansprüchen vertrauen können, um die Kompensation souverän ihren eigenen Nachhaltigkeitszielen zuordnen zu können. Indem wir in dieser Hinsicht als vertrauenswürdiger Partner fungieren, wollen wir Nachhaltigkeit für Unternehmen auf der ganzen Welt greifbarer, transparenter und nachvollziehbarer machen“, sagte John Stamer, Vice President of International Commercial Services innerhalb der Solutions & Services Group von Lenovo.

Bis heute, 18 Monate nach Einführung des Dienstes, haben Lenovos gewerbliche Kunden 356.411 Tonnen Kohlendioxid durch ihre Käufe von Think PCs (Desktops, Workstations, Laptops) und Monitoren ausgeglichen. Das entspricht der Menge an Treibhausgasen, die in einem Jahr von über 77.000 gefahrenen Pkw ausgestoßen wird.i

„Im Bereich nachhaltige Dienstleistungen von DEKRA führen wir objektive Audits und Bewertungen durch Dritte durch, um die Nachhaltigkeitsleistung verschiedener Organisationen zu überprüfen. Der CO2-Offset-Service von Lenovo bot uns eine einzigartige Gelegenheit, einen Prozess zu bewerten, der in ähnlicher Hinsicht die Nachhaltigkeitsbemühungen anderer Unternehmen unterstützt, und wir hoffen, dass die resultierende Validierungserklärung weiter Vertrauen in deren Fähigkeit schafft, dies zu tun“, sagte Roman Zadrozny, Executive Vice President DEKRA Group, Head of Service Division Audit.

Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsbemühungen von Lenovo finden Sie im Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht 2021. Weitere Informationen zum Lenovo CO2 Offset Service finden Sie auch auf der Lenovo-Website.

