Der erfahrene amerikanische Unternehmer Frank Poore tritt dem Vorstand von ENGAGE XR bei

Der US-amerikanische E-Commerce-Unternehmer sowie Gründer und CEO von CommerceHub Frank Poore ist zum Non-executive Director der ENGAGE XR Holdings plc („ENGAGE XR“), einem führenden Technologieunternehmen für virtuelle Realität (‚VR‘) ernannt worden.

Poore bringt bei seinem Wechsel zu ENGAGE XR umfangreiche unternehmerische und geschäftliche Erfahrungen von über 25 Jahren als Pionier und Visionär im E-Commerce-Bereich mit. Als Gründer und CEO von CommerceHub baute Poore ein branchenweit führendes Unternehmen auf, das 30 Milliarden US-Dollar in wiederkehrenden E-Commerce-Umsätzen für 15.000 der weltweit größten Einzelhändler, Marken, Vertreiber und Marktplätze erwirtschafte.

Mit Sitz in Europa ist ENGAGE XR (das seinen Namen von VR Education Holdings plc ändert) an der Londoner Börse notiert. ENGAGE XR ist darauf konzentriert, zum weltweit führenden Anbieter von virtuellen Kommunikationslösungen durch seine proprietäre Softwareplattform, ENGAGE, zu werden. ENGAGE bietet Nutzern eine Plattform zum Erstellen, Teilen und Liefern von VR-Inhalten für Kommunikationszwecke, Schulungen und Online-Events. Das Unternehmen hat zudem die Entwicklung eines neuen komplett ausgestatteten Unternehmens-Metaversums mit dem Decknamen „ENGAGE Oasis“ bekannt gegeben, das voraussichtlich im ersten Halbjahr 2022 an den Start gehen wird.

In den ersten sechs Monaten von 2021 ist der Umsatz des Unternehmens um 83% auf 1,25 Millionen US-Dollar gestiegen, nachdem die Nachfrage nach VR als Kommunikationstool durch die Pandemie nach oben getrieben wurde. Seit der Einführung von ENGAGE 2019 ist die Zahl der Gewerbekunden auf über 130 gestiegen, während das Unternehmen auch erhebliche Fortschritte beim Roll-out von ENGAGE in China durch seine Partnerschaft mit HTC macht und in den Markt im Nahen Osten eintritt. Zu ENGAGE-Kunden zählen Abbott Laboratories, BMW Motorsport, Facebook, HTC, MongoDB und das US-Außenministerium.

Neben seinen Tätigkeiten im Vorstand wird Poore mit der Geschäftsführung von ENGAGE XR zusammenarbeiten, um die Vertriebsfunktion des Unternehmens auszubauen. Ziel ist es, zum weltweit führenden Anbieter im Bereich der virtuellen Kommunikation zu werden und das erfolgreiche Roll-out von ENGAGE Oasis zu unterstützen.

Als CEO hat Poore CommerceHub durch beeindruckende Wachstumsperioden geleitet und dabei wichtige Meilensteine erreicht, darunter die internationale Expansion, zwei bedeutende Übernahmen und ein erfolgreicher Streubesitz an der Nasdaq. Die Plattform und das Geschäftsmodell von CommerceHub waren zudem für die Generierung branchenweit führender EBITDA-Ergebnisse hochangesehen. Poore ermöglichte vier erfolgreiche Liquiditätsereignisse für CommerceHub-Aktionäre - erstens durch einen Verkauf von CommerceHub an die QVC/Comcast Corporation 2006, zweitens durch eine Notierung and der Nasdaq 2016, drittens durch einen Privatverkauf von CommerceHub an GTCR und Sycamore Partners in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar 2018 und zuletzt durch eine mehrheitliche Veräußerung an Insight Partners und Goldman Sachs für fast 2 Milliarden US-Dollar im Dezember 2020.

David Whelan, CEO von ENGAGE XR, kommentierte: „Mit über 25 Jahren Erfahrung als erfolgreicher Unternehmer, der ein Unternehmen mit starken Absätzen und technologischem Fokus sowie einer Erfolgsbilanz bei der Schaffung von Mehrwert für globale Konzerne aufgebaut hat, ist Frank ein großer Gewinn für unseren Vorstand. Seine Erfahrung wird unschätzbar wertvoll sein, während wir das Angebot unseres ENGAGE-Metaversums vor allem in Nordamerika ausbauen. Wir werden zusammenarbeiten, um unsere ehrgeizigen mittel- und langfristigen Wachstumsziele zu erreichen.“

Frank Poore sagte: „Ich freue mich, dem Vorstand von VRE beizutreten und mit VR-Pionieren wie David und Sandra zusammenzuarbeiten. Während Unternehmen die Arbeit von Zuhause ermöglichen, benötigen sie neue Möglichkeiten, um ihre Unternehmenskultur und ihren Teamgeist zu fördern. ENGAGE befindet sich als „Büro der Zukunft“ bereits jetzt in einer guten Position, um ein Zusammenkommen von verteilten Teams in einem virtuellen Büroraum, Konferenzsaal, Auditorium, Klassenzimmer oder einer Kaffeebar zu ermöglichen, um ein Gefühl von Zusammensein zu schaffen und die Zusammenarbeit, Kreativität und das glückliche Zufallstreffen zu fördern. Die Entwicklung von ENGAGE Oasis ist besonders aufregend und könnte sich als virtuelle Welt der Wahl etablieren, in die Organisationen eintreten, um miteinander und mit ihren Interessensvertretern zu interagieren. Ich denke, dass meine Erfahrung und mein Charakter für bahnbrechende und zugleich gemeinschaftliche Veränderungen sorgen werden, die zur Erschließung von Werten in erheblichem Umfang für Aktionäre beitragen können.“

Website: https://www.engagexrholdings.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211001005297/de/

