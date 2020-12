Der HPC-AI-Beirat kündigt Studententeams an, die am 11. jährlichen ISC-HPCAIAC-Clusterwettbewerb für Studenten teilnehmen

Der jährliche Fernwettbewerb fördert die Beherrschung von Hochleistungsrechnern und künstlicher Intelligenz

Der HPC-AI-Beirat (HPCAIAC) gab heute in Zusammenarbeit mit der ISC-Gruppe, den Organisatoren von Europas wichtigstem HPC-Forum, die jährliche Teamauswahl für den ISC-HPCAIAC-Studentencluster-Wettbewerb (Student Cluster Competition, SCC) 2021 bekannt. Der Wettbewerb, der internationale Studenten in einem Echtzeit-Wettbewerb herausfordert, ist eine Schlüsselkomponente der Mission des HPCAIAC, das Wissen und die Ausbildung in den Bereichen Hochleistungsrechnen (High Performance Computing, HPC) und künstliche Intelligenz (KI) zu erweitern.

Im Jahr 2021 werden die folgenden Teams am Wettbewerb teilnehmen:

Universität Heidelberg, Deutschland

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Spanien

Centre for High Performance Computing (CHPC), Südafrika

Nanyang Technological University (NTU), Singapur

ShanghaiTech-Universität, China

Chinesische Universität für Wissenschaft und Technik (USTC), China

Jiaotong-Universität Xi’an (XJTU), China

Darüber hinaus werden fünf Teams automatisch in den ISC2021-SCC-Wettbewerb aufsteigen, nachdem sie im Laufe des Jahres bei mehreren internationalen Wettbewerben gewonnen haben. Damit wird die Liste der 12 Mannschaften 2021 vervollständigt:

Der Gewinner des virtuellen SC20-Studenten-Cluster-Wettbewerbs im November von der Tsinghua-Universität auf dem chinesischen Festland

Gewinner des ersten Platzes des APAC-HPC-AI-Wettbewerbs 2020 von Taiwans Cheng-Kung-Nationaluniversität (NCKU)

Das Gewinnerteam der Cluster-Herausforderung 2020 des Computing Insight UK (CIUK)

Zwei Gewinner der ASC20-21, die im Mai 2021 bekanntgegeben werden

Der alljährlich in Europa stattfindende Wettbewerb wird seit mehr als einem Jahrzehnt durchgeführt und hilft Hunderten von internationalen Studenten, ihre Fähigkeiten in den komplexen Disziplinen HPC und KI zu verbessern. Um im Jahr 2021 die höchsten Auszeichnungen mit nach Hause nehmen zu können, muss das siegreiche Team die höchste Leistung in einer Reihe von Standard-Benchmarks und Anwendungen wie HPCC, HPCG, LINPACK, GPAW, MHM2, WRF und LAAMPS erbringen.

„Das SCC ist eine unglaublich leistungsstarke Plattform zur Förderung von Studenten, die heute wichtiger denn je ist“, sagte Martin Meuer, Co-Chairman der „ISC High Performance“-Konferenz und -Ausstellung. „Sie ist ein wichtiges Mittel, um Studenten mit den faszinierenden Bereichen HPC und KI vertraut zu machen und ihnen Möglichkeiten und Fachwissen zu bieten, die für die Inspiration ihrer akademischen Interessen und ihrer beruflichen Laufbahn unerlässlich sind. Wir freuen uns, alle Herausforderer des Jahres 2021 willkommen zu heißen und ihnen unsere besten Wünsche auszusprechen, und danken allen Studententeams für ihre Einreichung und Unterstützung.“

„Die COVID-19-Pandemie hat uns allen vor Augen geführt, wie entscheidend Supercomputing-Technologien für den Schutz und die Verbesserung unseres Lebens auf diesem Planeten sind. Supercomputersysteme auf der ganzen Welt geben Forschern entscheidende Tools an die Hand, um in Rekordzeit Heilmittel zu finden“, sagte Gilad Shainer, Chairman des HPC-AI Advisory Council. „Die Erfahrungen, die die Studenten durch die Zusammenarbeit mit Experten, die monatelange Betreuung durch Mentoren und den praktischen Zugang zur Lösung realer wissenschaftlicher Herausforderungen sammeln, tragen nicht nur zur Erweiterung ihres Studiums bei, sondern helfen auch dabei, Disziplinen und Fachwissen zu vermitteln, die genau so gut dazu führen könnten, dass ein Team einen entscheidenden Durchbruch erzielt, wenn sie eine siegreiche Leistung vorlegen. Wir freuen uns auf einen erfolgreichen und herausfordernden Wettbewerb und wünschen den Studenten viel Glück.“

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die HPCAIAC-Studentencluster-Wettbewerb 2021

Über die ISC Group

Die ISC Group ist Organisator der ISC High Performance, die weltweit älteste und Europas führende Konferenz und Veranstaltung zur Anbahnung von Partnerschaften für die internationale HPC-Fachwelt. Mehr: www.isc-hpc.com

Über das HPC-AI Advisory Council

Der 2008 gegründete HPC-AI Advisory Council (HPCAIAC) ist eine gemeinnützige Organisation mit über 400 Mitgliedern, die sich für die Förderung von HPC und KI durch Bildung und Öffentlichkeitsarbeit engagieren. Erfahren Sie mehr, werden Sie Mitglied @ hpcadvisorycouncil.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201210006153/de/

Presse/Medienkontakt Brian Sparks

brian@hpcadvisorycouncil.com +1-408-495-0898