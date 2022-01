Der Sake mit der geografischen Herkunftsbezeichnung „GI Tone-Numata“ aus der Präfektur Gunma wird ab dem 17. Januar auch in Übersee verkauft!

Strenge Standards entsprechend der PDO und AOC in Europa

Die geografische Herkunftsbezeichnung für Sake, „GI Tone-Numata“, die vier Sake-Brauereien im Gebiet Tone-Numata in der Präfektur Gunma in Japan umfasst, setzt voraus, dass die Brauereien das lokale Wasser und die lokalen Klimaverhältnisse optimal nutzen und dass eine der Reissorten : Yukihotaka, Gohyakumangoku oder Koshihikari als Rohstoff verwendet werden. Darüber hinaus darf nur Hefe aus der Region verwendet werden (Gunma KAZE-Hefe, Gunma G2-Hefe und Brauerei-Haushefe), und der Erntejahrgang darf unter bestimmten Bedingungen angegeben werden, so dass nur solche Hefen zertifiziert werden, die die äußerst strengen Kriterien erfüllen.

7 types of GI Tone-Numata certified sake (Photo: Business Wire)

Laut Shinya Tasaki, dem Vorsitzenden der japanischen Sommeliervereinigung, „ist GI Tone-Numata das Äquivalent zur PDO in Europa oder zur AOC bei französischem Wein und wird in Zukunft voraussichtlich internationale Beachtung finden.“ Ab dem 17. Januar wird der „GI Tone-Numata“-Sake in einem Set von 7 Flaschen auf den internationalen Märkten zum Verkauf angeboten.

Die sieben Sorten „GI Tone-Numata“-Sake zeichnen sich durch eine transparente, blassgoldene Farbe und ein Aroma aus, das an frisch gebackenen Reiskuchen, Früchte, Mandelgelee, grünes Gras und frisches Grün erinnert. Die Aromen sind geprägt durch die Präsenz einer belebenden Säure, einer bitteren Note, die Fülle bringt, eines weichen Umami und einer vom Reis stammende Süße sowie eines klaren Geschmackseindrucks.

Diese sieben zertifizierten Sake-Sorten, vom prickelnden Sake für den „Kanpai“ über den vollmundigen Sake für den Hauptgang bis hin zum süßen Dessert-Sake zum Abschluss der Mahlzeit, harmonieren gut mit Gerichten der französischen Küche. Sie passen gut zu Zutaten, die sich nur schwer mit Wein kombinieren lassen, wie z.B. frische Tomaten und Eier.

4 Brauereien von GI Tone-Numata Otone Sake Brewery http://www.sadaijin.co.jp/ NAGAI SAKE INC. http://www.nagai-sake.co.jp/en/ Tsuchida Sake Brewery Co., Ltd. https://tsuchidasake.jp/en/ Nagai-honke Inc. https://www.nagaihonke.co.jp/

Die Palette der GI Tone-Numata-zertifizierten Sake und (Beispiele für) empfohlene Speisekombinationen

MIZUBASHO Yukihotaka AWA SAKE (NAGAI SAKE INC.) mit Caprese-Salat und fruchtigen Tomaten Shin Tsuchida GI Tone-Numata Koshihikari (Tsuchida Sake Brewery Co., Ltd.) mit kalter gebratener Ente und Orangensauce Sadaijin Koshihikari (Otone Sake Brewery) mit Penne Carbonara Shin Tsuchida GI Tone-Numata Yukihotaka (Tsuchida Sake Brewery Co., Ltd.) mit Jakobsmuscheln à la Meunière nach Art der Provence MIZUBASHO Yukihotaka Junmai Daiginjo (NAGAI SAKE INC.) mit Vichyssoise TONENISHIKI JUNMAI KOSHIHIKARI 90 (Nagai-honke Inc.) mit Akagi-Hühnerfrikassee und gedämpftem Gemüse MIZUBASHO Yukihotaka Dessert Sake (NAGAI SAKE INC.) mit Erdbeerkuchen

Für weitere Informationen über die einzelnen zertifizierten Sake, klicken Sie bitte hier: http://greencreate.boo.jp/PR/detail.pdf

Kontaktinformationen zum Kauf: NAGAI SAKE INC. (Englisch verfügbar) E-Mail info@mizubashou.co.jp

„Seek the Story of Sake“-E-Commerce-Website (Versand nur nach Singapur und Hongkong) https://www.seekstorysake.com/pages/tonenumata

Video-Highlights des „GI Tone-Numata Online Symposiums“ im November 2021 https://www.youtube.com/watch?v=rUzK3BpN668

Video vom Besuch des Sommeliers Shinya Tasaki bei Tone-Numata https://www.youtube.com/watch?v=ZOqApzYzZcU

GI Tone-Numata Council

Öffentlichkeitsarbeit: Tomoko Takiguchi

+81-80-8422-5844

info@greencreate.jp