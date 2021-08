Deutsche Anleihen steigen leicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Montag gestiegen und haben damit an die Kursgewinne vom Freitag angeknüpft. Im frühen Handel hielten sich die Kursbewegungen aber in engen Grenzen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg geringfügig um 0,06 Prozent auf 176,90 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug minus 0,48 Prozent.

Am Freitag hatten enttäuschende Konjunkturdaten aus den USA den Festverzinslichen noch deutlichen Auftrieb verliehen. In der größten Volkswirtschaft der Welt trübte sich das Konsumklima im August überraschend und deutlich ein. Die Hoffnungen auf eine Abschwächung der Corona-Pandemie seien enttäuscht worden, hieß es als Begründung.

Generell bleibt die Sorge vor der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus ein bestimmendes Thema an den Finanzmärkten. Die steigenden Infektionszahlen und neue Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie entwickeln sich zunehmend zu einer Belastung führender Volkswirtschaften.

Anleiheexperten der Dekabank verwiesen auch auf die Sorge vor einer möglichen innenpolitischen Schwächung des US-Präsidenten Joe Biden nach der gescheiterten Afghanistan-Politik. "Die Verabschiedung der ehrgeizigen Haushaltsprojekte könnte schwieriger werden", hieß es in einer Einschätzung der Dekabank./jkr/jha/