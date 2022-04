Deutsche Börse startet mit einem Gewinnschub in das Jahr

Frankfurt (Reuters) - Die Deutsche Börse ist dank eines höheren Handelsaufkommens an den Märkten mit einem Gewinnsprung in das Jahr gestartet.

Der den Anteilseignern zurechenbare Gewinn sei im ersten Quartal binnen Jahresfrist um ein Drittel auf 420,8 Millionen Euro geklettert, teilte der Börsenbetreiber am Montag mit. Die Nettoerlöse nahmen im ersten Jahresviertel ebenfalls deutlich um 24 Prozent auf 1,062 Milliarden Euro zu. "Das erste Quartal 2022 lag deutlich über unseren Erwartungen", erklärte Finanzvorstand Gregor Pottmeyer. Alle Komponenten des Wachstums hätten zu dem außergewöhnlich guten Ergebnis beigetragen. "Wir rechnen daher derzeit damit, die Prognose für das laufende Geschäftsjahr zu übertreffen."

Das Auftaktquartal sei vom russischen Invasionskrieg gegen die Ukraine überschattet worden, teilte das im Dax gelistete Unternehmen mit. Die Unsicherheit unter den Markteilnehmern habe zugenommen, was sich in größeren Kursausschlägen gezeigt habe. Die höhere Marktaktivität habe sich auf alle Anlageklassen erstreckt und das Erlöswachstum angetrieben. Aber auch die Übernahme des Stimmrechtsberaters ISS habe zum Wachstum beigetragen. Die operativen Kosten nahmen um 17 Prozent auf 406,7 Millionen Euro zu. Die Deutsche Börse baute unter anderem leicht ihre Investitionen in Infrastruktur aus.

Für das Gesamtjahr 2022 erwartet das Management nun einen Anstieg der Nettoerlöse auf mehr als 3,8 Milliarden Euro. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll auf mehr als 2,2 Milliarden Euro zunehmen. Bislang wurden Nettoerlöse von rund 3,8 Milliarden Euro und ein Ebitda von rund 2,2 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Im ersten Quartal erzielte der Börsenbetreiber ein Ebitda von 687,4 Millionen Euro - ein Zuwachs von 32 Prozent binnen Jahresfrist.