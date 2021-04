DEUTSCHE POST - Aktie weiter im Rallymodus

Deutsche Post AG - WKN: 555200 - ISIN: DE0005552004 - Kurs: 47,165 € (XETRA)

Die Aktie der Deutschen Post befindet sich seit März 2020 in einer starken Rally. Im Oktober 2020 erreichte die Aktie erstmals ihr Allzeithoch aus dem Dezember 2017. Anschließend pendelte sich monatelang um dieses Hoch.

Ab 09. November 2020 bildete der Wert dabei ein aufsteigendes Dreieck. Aus diesem brach er am 09. März 2021 nach oben aus. Seitdem setzt die Aktie ihre Rally fort. In der Spitze notierte sie bereits bei 47,43 EUR. In den letzten beiden Tagen konsolidierte die Aktie der Deutschen Post leicht.

Kaufwelle intakt

Das Chartbild der Deutschen Post macht weiterhin einen bullischen Eindruck. Die Rally kann in den nächsten Tagen und Wochen noch andauern. Ein kurzfristiges Ziel liegt bei ca. 49,90 EUR. Kommt es in diesem Bereich zu keiner Topbildung wären weitere Gewinne in Richtung 54,44 EUR möglich. Sollte der Wert allerdings unter 46,30 EUR abfallen, dann würden Abgaben bis ca. 43,50 EUR drohen.

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)