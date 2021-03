Deutsche Post will Gewinn bis 2023 deutlich steigern

Düsseldorf (Reuters) - Die Deutsche Post will nach dem Rekordjahr 2020 weiter wachsen.

Der Bonner Konzern wolle 2021 den operativen Ertrag (Ebit) auf mehr als 5,6 Milliarden Euro steigern, teilte der Konzern am Dienstag mit. 2023 soll der operative Ertrag dann auf mehr als sechs Milliarden Euro zulegen. Im Zeitraum von 2021 bis 2023 will der Konzern zudem mehr investieren als bislang angekündigt. Die Investitionen sollen kumuliert 9,5 bis 10,5 Milliarden Euro betragen. Zuvor war die Post von rund 9,5 Milliarden Euro ausgegangen. Der kumulierte Free Cashflow soll in einer Spanne zwischen 7,5 bis 8,5 Milliarden Euro liegen - bislang hatte die Post mehr als sechs Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

Der Paket-Boom in der Corona-Krise hatte die Post zu Rekord-Ergebnissen getragen. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) war im abgelaufenen Jahr auf 4,8 (2019: 4,1) Milliarden Euro gestiegen. Der Umsatz des Logistikkonzerns kletterte im Gesamtjahr um fünf Prozent auf 66,8 Milliarden Euro. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 1,35 (Vorjahr: 1,15) Euro je Aktie erhalten.