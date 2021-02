Deutschland führt wegen Pandemie Kontrollen an Grenzen zu Tschechien und Tirol ein

Berlin/Prag/Wien (Reuters) - Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie führt Deutschland ab Sonntag Grenzkontrollen zu Tirol und Tschechien ein.

"Das österreichische Bundesland Tirol und Tschechien werden von der Bundesregierung als Virus-Mutationsgebiete ausgewiesen", teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Donnerstag mit. "Die Wiedereinführung von Binnengrenzkontrollen ist erforderlich, um den Viruseintrag nach Deutschland möglichst zu unterbinden." Die Regierung stimme sich mit allen beteiligten Partnern insbesondere zu etwaigen Ausnahmen ab.

Tschechien hatte zuvor einen Lockdown über drei Bezirke verhängt, von denen zwei an Deutschland grenzen. Dort lag die Infektionsrate in der vergangenen Woche nach offiziellen Angaben über 1000 Fälle pro 100.000 Einwohnern. In Tirol wird ein negativer Corona-Test für die Ausreise vorgeschrieben. Dort ist die zuerst in Südafrika nachgewiesene, ansteckendere Variante des Virus aufgetreten.