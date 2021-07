Deutschland trotz Irans Urananreicherung bereit zu weiteren Atomgesprächen

Berlin (Reuters) - Deutschland will trotz der Uran-Anreicherungen des Iran an den Atomgesprächen festhalten.

"Wir sind bereit, an den Verhandlungstisch zurückzukehren", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Mittwoch in Berlin. Das Verhalten Irans passe aber nicht zu den Verhandlungen. Die UN-Atomaufsicht IAEA hatte zuvor mitgeteilt, dass Iran konkrete Schritte zur Anreicherung von Uranmetall bis zu einem Reinheitsgrad von 20 Prozent eingeleitet habe. Die USA sowie Deutschland, Frankreich und Großbritannien kritisierten den Schritt scharf. Sie bemühen sich derzeit um eine Wiederbelebung des 2015 geschlossenen Atomabkommens, mit dem verhindert werden soll, dass der Iran an Kernwaffen gelangt.

Die Außenminister der drei europäischen Staaten sprachen am Dienstagabend in einer gemeinsamen Erklärung von einem ernsthaften Verstoß des Iran gegen die Verpflichtungen aus dem Atomabkommen. Man habe Verständnis dafür, dass Teheran zurzeit eine Verhandlungspause bei den Gesprächen in Wien gebeten habe, sagte der Außenamtssprecher am Mittwoch in Berlin. Man setze darauf, dass die iranische Seite nun aber die entsprechenden politischen Entscheidungen treffen werde, damit die Verhandlungen fortgesetzt werden könnten.

Der Iran hat dieses Jahr bereits eine kleine Menge Uranmetall hergestellt. Dieses war aber nicht angereichert. Dennoch handelte es sich auch bei diesem Schritt um einen Verstoß gegen das Atomabkommen. Iran wirft seinerseits dem Westen vor, sich nicht an die Vorgaben des Abkommen zu halten.