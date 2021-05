NEW YORK (dpa-AFX) - Die eher trübe Stimmung an den Aktienmärkten hat am Dienstag den Euro belastet. Dagegen profitierte der US-Dollar von seinem Status als Weltreservewährung.

Im New Yorker Handel sank die Gemeinschaftswährung auf 1,2011 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,2021 (Montag: 1,2044) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8319 (0,8303) Euro gekostet./gl/he