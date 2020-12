Devisen: Euro weiter auf höchstem Stand seit April 2018

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Donnerstag im US-Handel weiter zugelegt und hat den höchsten Stand seit April 2018 erreicht. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2266 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,2246 (Mittwoch: 1,2189) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8166 (0,8204) Euro gekostet.

Der Euro profitierte von Fortschritten bei den Verhandlungen über einen Handelsvertrag zwischen der Europäischen Union (EU) und Großbritannien. Zuletzt wurde der Euro. Zudem wurde der Dollar von der anhaltend lockeren Geldpolitik der US-Notenbank Fed belastet. Sie hatte am Mittwochabend mitgeteilt, angesichts der Corona-Pandemie ihre Leitzinsen an der Nulllinie zu halten und weiterhin jeden Monat dreistellige Milliardenbeträge in die amerikanische Wirtschaft zu pumpen./edh/jsl/mis