DGAP-Adhoc: bet-at-home.com AG: Abwicklung einer maltesischen Konzerngesellschaft (deutsch)

bet-at-home.com AG: Abwicklung einer maltesischen Konzerngesellschaft

^ DGAP-Ad-hoc: bet-at-home.com AG / Schlagwort(e): Rechtssache bet-at-home.com AG: Abwicklung einer maltesischen Konzerngesellschaft

22.12.2021 / 14:36 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Düsseldorf, 22. Dezember 2021. Die bet-at-home.com AG (nachfolgend auch die "Gesellschaft" genannt) hatte bereits bekannt gegeben, dass das Online-Casino in Österreich auf Grund aktueller Rechtsprechung österreichischer Gerichte vorsorglich eingestellt wurde. Die maltesische bet-at-home.com Entertainment Ltd., an der die Gesellschaft mittelbar sämtliche Anteile hält, hatte in Österreich das Online-Casino angeboten, was zugleich ihre wesentliche Geschäftstätigkeit war. Der bet-at-home.com AG Konzern hält die nationale österreichischen Glücksspielregelung nach wie vor für europarechtswidrig. Insoweit wird insbesondere auf die Ad-hoc-Meldung vom 18.10.2021 Bezug genommen. Es ist aber nach wie vor nicht absehbar, dass das Online-Casino in Österreich zeitnah wieder angeboten werden wird.

Vor diesem Hintergrund haben Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft die Situation abschließend (gemeinsam mit ihren Beratern) analysiert und festgestellt, dass eine wirtschaftliche Fortführung der maltesischen bet-at-home.com Entertainment Ltd. nicht möglich ist. Mangels positiver Fortführungsprognose soll daher ein gerichtliches Abwicklungsverfahren (,winding up by the court') über diese maltesische Gesellschaft durchgeführt werden, zumal diese nicht mehr in der Lage ist, ihre Verbindlichkeiten durch bestehende oder eigenständig generierte Mittel zu bedienen. Als Folge aus diesem Verfahren erwartet der Vorstand, dass dies letztlich zu einer Entkonsolidierung dieser maltesischen Gesellschaft aus dem bet-at-home.com AG Konzernabschluss führen wird.

Spielerguthaben von Kunden sind keinesfalls von der Abwicklung der bet-at-home.com Entertainment Ltd. betroffen.

Die bet-at-home.com AG erwartet durch die Abwicklung der bet-at-home.com Entertainment Ltd. keine wesentlichen Auswirkungen auf die laufenden geschäftlichen Aktivitäten des Konzerns, da mit der Einstellung des Online-Casino in Österreich bereits das wesentliche operative Geschäft der maltesischen bet-at-home.com Entertainment Ltd. weggefallen ist. Die Abwicklung der maltesischen bet-at-home.com Entertainment Ltd. hat also keine Folgen für die bestehenden Aktivitäten, insbesondere in den wesentlichen Märkten Deutschland, Österreich, UK und Irland. Darüber hinaus wird an der Erschließung neuer Märkte gearbeitet, um künftiges Wachstum sicherzustellen.

Über bet-at-home.com:

Der bet-at-home.com AG Konzern ist im Bereich Online-Sportwetten und Online-Gaming tätig. Mit 5,5 Millionen registrierten Kunden zählt das an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Unternehmen zu den populärsten Glücksspielanbietern der Europäischen Union. bet-at-home verfügt über Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar. Über seine maltesischen Gesellschaften hält der Konzern Online-Sportwetten- und Online-Glücksspiellizenzen. Die Lizenzen berechtigten das Unternehmen jeweils zur Veranstaltung und zum Vertrieb von Online-Sportwetten und Online-Casinos. Seit 2009 ist die bet-at-home.com AG Teil der Betclic Everest SAS Group, einer führenden französischen Gruppe im Bereich Online-Sportwetten und Online-Gaming. bet-at-home ist für sämtliche Konzerngesellschaften in Deutschland, Österreich und Malta nach ISO/IEC

27001:2013 zertifiziert.

Kontakt: Mag. Klaus Fahrnberger Head of Investor Relations +49 211 545 598 77 ir@bet-at-home.com www.bet-at-home.ag

22.12.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: bet-at-home.com AG Tersteegenstrasse 30 40474 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 211 17934 770 Fax: +49 211 17934 757 E-Mail: ir@bet-at-home.com Internet: www.bet-at-home.ag

ISIN: DE000A0DNAY5

WKN: A0DNAY Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1261299

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1261299 22.12.2021 CET/CEST

°