DGAP-Adhoc: Conzzeta: Wechsel im Verwaltungsrat: Heinz O. Baumgartner nominiert - Philip Mosimann steht für Wiederwahl nicht zur Verfügung (deutsch)

Conzzeta: Wechsel im Verwaltungsrat: Heinz O. Baumgartner nominiert - Philip Mosimann steht für Wiederwahl nicht zur Verfügung

^ EQS Group-Ad-hoc: Conzzeta / Schlagwort(e): Personalie Conzzeta: Wechsel im Verwaltungsrat: Heinz O. Baumgartner nominiert - Philip Mosimann steht für Wiederwahl nicht zur Verfügung

16.03.2021 / 06:33 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wechsel im Verwaltungsrat der Conzzeta AG Heinz O. Baumgartner nominiert für den Verwaltungsrat - Philip Mosimann steht für Wiederwahl nicht zur Verfügung

Zürich, 16. März 2021 - Der Verwaltungsrat der Conzzeta AG nominiert Heinz Baumgartner für die ordentliche Generalversammlung vom 21. April 2021 als neues Mitglied des Verwaltungsrats. Philip Mosimann zieht sich nach 14 Jahren aus dem Gremium zurück und steht für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung.

Dr. Heinz O. Baumgartner, Jahrgang 1963, Schweizer Staatsangehöriger, führt seit 2008 als Group CEO das Unternehmen Schweiter Technologies. Zuvor, von 1996 bis 2008 war er im selben Unternehmen als Group CFO tätig. Von 1992 bis 1995 arbeitete er für Asea Brown Boveri Schweiz als Controller. Er verfügt über einen betriebswirtschaftlichen Abschluss (Fachrichtung Rechnungswesen) und anschliessende Promotion zum Dr. oec. an der Universität St. Gallen. Heinz Baumgartner ist seit 2018 Mitglied des Verwaltungsrats der United Grinding Group und seit 2020 Mitglied des Verwaltungsrats von Schweiter Technologies.

Philip Mosimann, der dem Verwaltungsrat der Conzzeta AG seit 2007 angehört, steht an der kommenden Generalversammlung für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung. Während seiner Zeit im Verwaltungsrat und ab 2014 zusätzlich als Vorsitzender des Personalkomitees hat er die strategische und personelle Neuausrichtung des Konzerns massgebend mitgeprägt.

Ernst Bärtschi, Präsident des Verwaltungsrats der Conzzeta AG: «Im Namen des Verwaltungsrats der Conzzeta AG danke ich Philip Mosimann ganz herzlich für sein langjähriges, engagiertes Wirken im Verwaltungsrat. Als Vorsitzender des Personalkomitees hat er dieses aufgebaut und die Personalentwicklung sowie das Vergütungswesen auf eine neue Basis gestellt. Damit hat er wichtige Grundlagen gelegt, nicht zuletzt auch für die laufende strategische Transformation der Conzzeta Gruppe, und wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Gleichzeitig freuen wir uns, der kommenden Generalversammlung mit Heinz O. Baumgartner einen Kandidaten mit erfolgreicher Tätigkeit und langjähriger Führungserfahrung im internationalen Industriegeschäft vorschlagen zu können.»

Conzzeta hatte bereits am 9. Dezember 2020 mitgeteilt, dass Michael König an der kommenden ordentlichen Generalversammlung ebenfalls nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung steht. Seine Funktion wird nicht ersetzt, weshalb der Verwaltungsrat der Conzzeta AG künftig noch sieben Mitglieder umfassen wird.

Für Rückfragen Michael Stäheli, Head Investor Relations & Corporate Communications; Tel. +41 44 468 24 49; media@conzzeta.com

Über Conzzeta Conzzeta ist eine diversifizierte Schweizer Unternehmensgruppe. Sie steht für Innovation, Marktorientierung und unternehmerisches Handeln. Rund 5'000 Mitarbeitende an mehr als 60 Standorten weltweit arbeiten in den Bereichen Blechbearbeitung, Schaumstoffe und Outdoor. Im Dezember 2019 gab Conzzeta die strategische Fokussierung auf den Geschäftsbereich Blechbearbeitung und den Verkauf aller anderen Aktivitäten bekannt. Die Conzzeta AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (CON).

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Conzzeta Giesshübelstrasse 45 8045 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 468 24 49 Fax: +41 44 468 24 53 E-Mail: info@conzzeta.com Internet: www.conzzeta.com

ISIN: CH0244017502 Valorennummer: A117LR Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Stuttgart; SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1175762

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

1175762 16.03.2021 CET/CEST

°