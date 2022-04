DGAP-Adhoc: Corestate Capital Holding S.A.: CORESTATE stellt geprüften Jahresabschluss 2021 auf (deutsch)

Corestate Capital Holding S.A.: CORESTATE stellt geprüften Jahresabschluss 2021 auf

^ DGAP-Ad-hoc: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis Corestate Capital Holding S.A.: CORESTATE stellt geprüften Jahresabschluss 2021 auf

20.04.2022 / 19:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Frankfurt, 20. April 2022 - die Corestate Capital Holding S.A. (Corestate) gibt heute die endgültigen und geprüften Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 bekannt. Der Abschlussprüfer Ernst & Young hat seine erweiterten Prüfungshandlungen vollständig abgeschlossen.

Der bereits am 8. März 2022 gemeldete Gesamtumsatz aus fortgeführten Aktivitäten liegt unverändert bei EUR 215,4 Mio. Der Vorstand hat in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer weitere Risikovorsorge getroffen und Wertanpassungen vorgenommen. Im Rahmen dessen wurde der Goodwill der Helvetic Financial Services (HFS) um insgesamt EUR 175 Mio. auf EUR 345 Mio. wertberichtigt. Darüber hinaus hat die Gesellschaft insbesondere für kurzfristige Forderungspositionen eine zusätzliche Risikovorsorge von EUR 46,0 Mio. gebildet. Dies führte in der Folge zu Abweichungen von den Anfang März veröffentlichten vorläufigen Ergebnissen 2021. Das bereinigte EBITDA beträgt nun EUR 43,8 Mio. Das berichtete EBITDA aus fortgeführten Geschäftsaktivitäten liegt bei EUR 26,4 Mio. Das bereinigte Konzernergebnis beläuft sich auf EUR 23,7 Mio., das berichtete Konzernergebnis aus fortgeführten Aktivitäten 2021 auf EUR -192,8 Mio.

Der vollständige Geschäftsbericht 2021 inklusive des testierten Konzernabschlusses wird am 21. April 2021 veröffentlicht.

Meldepflichtiger Kontakt: Dr. Kai Klinger

T: +49 69 3535630-107 / M: +49 152 22755400 ir@corestate-capital.com

20.04.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Corestate Capital Holding S.A. 4, Rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg Luxemburg Telefon: +49 69 3535630-107 Fax: +49 69 3535630-299 E-Mail: IR@corestate-capital.com Internet: www.corestate-capital.com

ISIN: LU1296758029

WKN: A141J3 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1331383

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1331383 20.04.2022 CET/CEST

°