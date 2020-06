DGAP-Adhoc: Einhell Germany AG: Geschäftsentwicklung in 2020 (deutsch)

Einhell Germany AG: Geschäftsentwicklung in 2020

Geschäftsentwicklung in 2020

Die im Prime Standard der Deutschen Börse AG notierte Einhell Germany AG (ISIN: DE 0005654933) gibt folgendes bekannt:

Im Rahmen der Hauptversammlung am 19. Juni 2020 wird die Einhell Germany AG folgendes bekanntgeben.

Im Zeitraum Januar bis Mai 2020 betrug der Konzernumsatz 273 Mio. Euro (i. Vj. 273,3 Mio. Euro). Im Monat Mai konnte aufgrund der hohen Nachfrage in nahezu allen Absatzmärkten ein sehr guter Umsatz verzeichnet werden.

Das bedeutet, dass der Einhell-Konzern durch die Corona-Pandemie bedingte Umsatzrückgänge in den Monaten März und April wieder aufholen konnte.

Aufgrund der sehr positiven Geschäftsentwicklung in den letzten Wochen schließt der Vorstand nicht aus, dass die zu Jahresbeginn ausgegebene Prognose für das Geschäftsjahr 2020 mit 610 Mio. Euro Umsatz sowie einer Umsatzrendite vor Steuern in Höhe von 5,5% nun doch erreicht werden könnte. Dies setzt jedoch voraus, dass in den für den Einhell-Konzern relevanten Märkten keine zweite Covid19 Infektionswelle und dadurch resultierende Ausgangssperren auftreten.

Landau/Isar, 16. Juni 2020

Der Vorstand

Einhell Germany AG Wiesenweg 22 94405 Landau/Isar Deutschland

