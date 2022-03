Formycon und ATHOS KG führen Entwicklungaktivitäten durch Übernahme von Biosimilar-Assets in langfristiger strategischer Partnerschaft zusammen

^ DGAP-Ad-hoc: Formycon AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Vereinbarung Formycon und ATHOS KG führen Entwicklungaktivitäten durch Übernahme von Biosimilar-Assets in langfristiger strategischer Partnerschaft zusammen

29.03.2022 / 17:39 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Ad-hoc Mitteilung // 29. März 2022

Formycon und ATHOS KG führen Entwicklungaktivitäten durch Übernahme von Biosimilar-Assets in langfristiger strategischer Partnerschaft zusammen

München - Die Formycon AG ( ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY) ("Formycon") und die ATHOS KG ("ATHOS"), haben vereinbart, ihre Entwicklungsaktivitäten im Bereich Biosimilars in einer langfristigen strategischen Partnerschaft zusammenzuführen.

Dabei übernimmt Formycon 100% der Rechte an FYB202, einem Biosimilar-Kandidaten für Stelara(R)1, die 50%-Beteiligung der ATHOS an FYB201, einem Biosimilar-Kandidaten für Lucentis(R)2, sowie die operative Entwicklungseinheit Bioeq GmbH.

Der Wert der von der Formycon zu erbringenden Gegenleistungen im Rahmen der Transaktionen beläuft sich auf ein kumuliertes Volumen von ca. 650 Millionen Euro zum Vollzugstag basierend auf gemeinsam ermittelten und gutachterlich bestätigten Fair-Value-Konditionen. In deren Rahmen wird die Formycon-Aktie mit 83,41 Euro bewertet.

Die Zahlung der Kaufpreise an ATHOS für die zu übernehmenden Vermögensgegenstände soll zum Teil durch die Ausgabe von Aktien aus einer Sachkapitalerhöhung unter vollständiger Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals (4.000.000 Euro bzw. Aktien) der Formycon zum rechnerischen Wert von 83,41 Euro je neuer Formycon-Aktie erfolgen. An dieser Sachkapitalerhöhung wird sich ausschließlich ATHOS über verschiedene Tochtergesellschaften beteiligen. Zudem wurde ATHOS eine Beteiligung an zukünftigen Einnahmen der Formycon aus den Biosimilar-Kandidaten FYB201 und FYB202 zugesagt, die für ATHOS insgesamt im mittleren dreistelligen Millionenbereich erwartet werden.

Nach Abschluss wird ATHOS mit einem mittelbar gehaltenen Anteil von rund 26,6% am Grundkapital größter Anteilseigner der Formycon. ATHOS sowie weitere Ankeraktionäre und Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat haben für die Dauer von zehn Monaten ab dem heutigen Tag ein marktübliches Lock-up-Agreement, welches mehr als 50% aller insgesamt ausgegebenen Aktien der Formycon einschließt, abgeschlossen.

Durch die Übernahme der beiden Biosimilar-Kandidaten wird Formycon zu einem deutlich höheren Anteil an den künftigen Erlösen aus deren Vermarktung beteiligt. Die daraus erwarteten Mittelzuflüsse wird das Unternehmen überwiegend in den beschleunigten Ausbau der Entwicklungs-Pipeline investieren. Hierdurch sollen zukünftige Biosimilar-Kandidaten eigenständig entwickelt werden, die damit nachhaltig zur Wertschöpfung und zum weiteren Wachstum des Unternehmens beitragen sollen. Mit dem Erwerb und der Integration des langjährigen Partners Bioeq GmbH erweitert Formycon seine Kompetenzen in mehreren Bereichen, die für die Entwicklung, Zulassung und Kommerzialisierung von Biosimilars wichtig sind.

Die Transaktion steht unter Vorbehalt üblicher Bedingungen einschließlich bestimmter behördlicher Genehmigungen und soll voraussichtlich im ersten Halbjahr 2022 abgeschlossen werden.

1) Stelara(R) ist eine eingetragene Marke von Johnson & Johnson 2) Lucentis(R) ist eine eingetragene Marke von Genentech Inc.

Kontakt: Sabrina Müller Senior Manager Corporate Communications and Investor Relations Formycon AG Fraunhoferstr. 15 82152 Martinsried/Planegg/Germany Tel.: + 49 (0) 89 - 86 46 67 149 Fax: + 49 (0) 89 - 86 46 67 110 Sabrina.Mueller@formycon.com // www.formycon.com

Über Formycon: Formycon AG ist ein konzernunabhängiger Entwickler qualitativ hochwertiger biopharmazeutischer Arzneimittel, insbesondere Biosimilars. Die Formycon AG ist im Freiverkehr ("Scale") der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY).

Über Biosimilars: Biopharmazeutika haben seit den 1980er-Jahren die Behandlung schwerwiegender Erkrankungen wie Krebs, Diabetes, Rheuma, Multipler Sklerose und erworbener Blindheit revolutioniert. In den kommenden Jahren laufen viele Patente auf Biopharmazeutika aus - bis 2025 verlieren Medikamente mit einem Umsatz von ca. 100 Milliarden Dollar ihren gesetzlichen Schutz. Biosimilars sind Nachfolgeprodukte von biopharmazeutischen Arzneimitteln, deren Marktexklusivität ausgelaufen ist. Der Zulassungsprozess in den hoch regulierten Märkten wie EU, USA, Japan, Kanada und Australien folgt dabei strikten regulatorischen Anforderungen, die an der Vergleichbarkeit des Biosimilars mit dem Referenzprodukt ausgerichtet sind. Für das Jahr 2020 wird der weltweite Umsatz mit Biosimilars auf über 15 Milliarden Dollar geschätzt. Bis 2030 könnte er nach Analystenschätzungen auf über 60 Milliarden Dollar steigen.

29.03.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Formycon AG Fraunhoferstraße 15 82152 Planegg-Martinsried Deutschland Telefon: 089 864667 100 Fax: 089 864667 110 Internet: www.formycon.com

ISIN: DE000A1EWVY8

WKN: A1EWVY Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1314857

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1314857 29.03.2022 CET/CEST

°