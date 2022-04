DGAP-Adhoc: Generalversammlung 2022 stimmt allen Anträgen zu (deutsch)

Generalversammlung 2022 stimmt allen Anträgen zu

Glarus, 22. April 2022 - Die Glarner Kantonalbank führt am 22. April 2022 die ordentliche Generalversammlung (GV) durch. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmen auf schriftlichem oder elektronischem Weg allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Die GV findet gemäss Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) erneut ohne Aktionärspräsenz statt.

Verwaltungsratspräsident Martin Leutenegger eröffnet um 17 Uhr die Generalversammlung und führt durch die Traktanden. Weiter anwesend sind der Vizepräsident Dr. Urs P. Gnos, der unabhängige Stimmrechtsvertreter Rechtsanwalt Giuseppe Mongiovì, Beat Rütsche, Revisionsexperte der PricewaterhouseCoopers AG, Sven Wiederkehr, Vorsitzender der Geschäftsleitung, Patrik Gallati, Bereichsleiter Unternehmenssteuerung sowie Ariane Riedi Wirth, Leiterin Legal & Compliance. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter übt das Stimm- und Wahlrecht von 9'802'856 Millionen vertretenen Aktienstimmen aus. Im Vorfeld haben insgesamt 1660 Aktionärinnen und Aktionäre ihre Weisungen erteilt. Das entspricht einer Stimmbeteiligung von rund 46 Prozent.

Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Der Lagebericht und die Jahresrechnung sowie die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Gewinnverwendung werden genehmigt. Der Dividende von 1.10 Franken pro dividendenberechtigte Aktie wird zugestimmt.

Wiederwahlen in den Verwaltungsrat Verwaltungsratspräsident Martin Leutenegger und die weiteren sechs Verwaltungsratsmitglieder werden für eine einjährige Amtsdauer wiedergewählt.

Der Verwaltungsrat setzt sich für die neue Amtsdauer wie folgt zusammen:

Martin Leutenegger, Glarus (Präsident des Verwaltungsrats) Benjamin Mühlemann, Glarus Nord (Vertreter des Regierungsrats) Dr. Urs P. Gnos, Altendorf SZ (Vizepräsident des Verwaltungsrats) Rudolf Stäger, Luzern Sonja Stirnimann, Risch-Rotkreuz Dr. Dominic Rau, Zürich Dr. Konrad Heinrich Marti, Glarus

Die Generalversammlung genehmigt den Gesamtbetrag der Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2021. PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, wird für ein weiteres Jahr als obligationenrechtliche Revisionsstelle bestätigt.

Zuweisung an das Sondervermögen der Stiftung Der vom Verwaltungsrat beantragten Zuweisung an die Stiftung der Glarner Kantonalbank für ein starkes Glarnerland wird zugestimmt. Aus dem verbleibenden Bilanzgewinn 2021 werden 250'000 Franken dem Sondervermögen der Stiftung zugewiesen. Das Sondervermögen steht ausschliesslich für die Förderung von Kultur, Sport und Gesellschaft sowie der damit zusammenhängenden Infrastruktur im Kanton Glarus zur Verfügung.

Ein Geschenk für alle Aktionärinnen und Aktionäre Da die Aktionärinnen und Aktionäre an der diesjährigen Generalversammlung wiederum nicht in geselligem Rahmen persönlich begrüsst werden konnten, erhielten sie mit der Einladung eine kleine Aufmerksamkeit. Die Geschenkkarte der «Läderach - chocolatier suisse» im Wert von 30 Franken kann schweizweit in allen Läderach-Filialen gegen feine Schokolade eingetauscht werden und sorgt für genussvolle Momente.

Termin Generalversammlung 2023 Die nächste Generalversammlung der Glarner Kantonalbank findet am 28. April 2023 statt.

Kontakt: Patrik Gallati Bereichsleiter Unternehmenssteuerung Glarner Kantonalbank 8750 Glarus Telefon: +41 (0)55 646 74 50 E-Mail: patrik.gallati@glkb.ch

