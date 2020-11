DGAP-Adhoc: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Verkauf einer Immobilie führt zu einem Sonderertrag auf Konzernebene (deutsch)

Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Verkauf einer Immobilie führt zu einem Sonderertrag auf Konzernebene

^ DGAP-Ad-hoc: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG / Schlagwort(e): Immobilien Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Verkauf einer Immobilie führt zu einem Sonderertrag auf Konzernebene

11.11.2020 / 20:12 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AD-HOC MELDUNG gemäß Art. 17 MAR

LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG - Wertpapier-Kenn-Nr. 519 990 -

Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG: Verkauf einer Immobilie führt zu einem Sonderertrag auf Konzernebene

München, 11.11.2020 - Die Ludwig Beck Grundbesitz Haar GmbH, München, eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der LUDWIG BECK AG, hat heute einen Vertrag über den Verkauf ihrer Immobilie in Haar im Zuge einer Sale & Leaseback Transaktion mit Übergang von Nutzen und Lasten zum 31.12.2020 geschlossen. Käufer ist eine Immobiliengesellschaft aus dem Raum München. Der Kaufpreis beträgt rund 10 Mio. EUR. Der zu zahlende Kaufpreis wird im LUDWIG BECK Konzern zu einem Sonderertrag vor Steuern in Höhe von ca. 4 Mio. EUR führen.

Mit dieser Transaktion soll die Liquiditäts- und Ertragssituation des LUDWIG BECK Konzerns in Zeiten der COVID 19-Pandemie gestärkt werden.

Kontakt Investor Relations: LUDWIG BECK AG Andre Deubel t: +49 89 23691-745 f: +49 89 23691-600 andre.deubel@ludwigbeck.de

11.11.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG Marienplatz 11 80331 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 2 36 91-0 Fax: +49 (0)89 2 36 91-600 E-Mail: info@ludwigbeck.de Internet: www.ludwigbeck.de

ISIN: DE0005199905

WKN: 519990 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1147495

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1147495 11.11.2020 CET/CEST

°