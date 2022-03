DGAP-Adhoc: sdm SE: Vorstand schlägt Dividende in Höhe von 8 Eurocent je Aktie vor (deutsch)

sdm SE: Vorstand schlägt Dividende in Höhe von 8 Eurocent je Aktie vor

München, 23. März 2022. Aufgrund der vorläufigen Zahlen für das Jahr 2021 und der anhaltend positiven Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr hat der Vorstand der sdm SE ( ISIN: DE000A3CM708 ) heute beschlossen, eine Dividendenzahlung in Höhe von 8 Eurocent je Aktie vorzuschlagen. Auf Basis des aktuellen Aktienkurses entspricht dies einer Dividendenrendite von 2,3% (Xetra-Schlusskurs am 22.3.2022: 3,47 Euro). Als einer der führenden Sicherheitsdienstleister in der Metropolregion München sieht sich sdm gut positioniert, um auch künftig profitabel organisch zu wachsen und eine attraktive Dividende auszuschütten. Die angekündigte M&A-Strategie wird von der Ausschüttung nicht beeinflusst. Neben den Mitteln aus dem Börsengang im Herbst 2021 steht sdm für Übernahmen Fremdkapital zu attraktiven Konditionen zur Verfügung.

Auf Basis vorläufiger Berechnungen hat sdm den Umsatz im Jahr 2021 um 25,1 % auf 12,99 Mio. Euro gesteigert. Der Gewinn legte auf allen Ebenen deutlich überproportional zu: Das operative Ergebnis (EBIT) um 57,7 % auf 1,36 Mio. Euro und das Ergebnis vor Steuern (EBT) um 63,4 % auf 1,38 Mio. Euro. Im Jahr 2022 erwartet sdm erneut ein zweistelliges organisches Wachstum und plant die eine oder andere Übernahme. Auch bei der Optimierung interner Prozesse sieht das Unternehmen weiteres Potential.

Die Dividendenausschüttung als Teil der Gewinnverwendung steht unter Vorbehalt der Zustimmung durch den Aufsichtsrat auf seiner bilanzfeststellenden Sitzung und der Hauptversammlung.

Kontakt Presse und Investor Relations Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // M: investor@s-d-m.de

Kontakt allgemein sdm SE // Traubinger Straße 1 // 81477 München // M: kontakt@s-d-m.de // T: +49 (0) 89 552 91 15 0 // www.sdm-se.de

Über sdm Die sdm SE ist die Holding der operativen Tochtergesellschaften sdm Sicherheitsdienste München sowie W&W Dienstleistungen. Die sdm Gruppe wurde 1999 gegründet und ist heute einer der führenden Sicherheitsdienstleister in der Metropolregion München. Als Spezialist für Werk- und Objektschutz, über Wert- und Geldtransporte bis hin zur Organisation von Veranstaltungen und effektivem Personenschutz ist die sdm der perfekte Partner rund um alle Werte, die unsere Kunden schützen wollen. Die über 300 Mitarbeiter verfügen über umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Erste Hilfe und Brandschutz und werden regelmäßig geschult. Im Jahr 2020 hat sdm einen Umsatz von 10,4 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis von 0,88 Mio. Euro erzielt. Weitere Informationen: www.sdm-se.de

