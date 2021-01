DGAP-Adhoc: TOM TAILOR Holding SE i.I.: Antrag auf Widerruf der Börsenzulassung (Delisting) (deutsch)

TOM TAILOR Holding SE i.I.: Antrag auf Widerruf der Börsenzulassung (Delisting)

Der Vorstand der TOM TAILOR Holding SE i.I. ( ISIN DE000A0STST2 ) hat mit Zustimmung des zuständigen Insolvenzverwalters am 28. Januar 2021 auch den Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum regulierten Markt an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg beantragt, da der Geschäftsbetrieb eingestellt wurde und sich die Gesellschaft in Abwicklung befindet. Sollte dem Antrag stattgegeben werden, wären die Aktien der Gesellschaft nicht mehr in einem regulierten Markt einer Börse zugelassen und die Zulassungsfolgepflichten endeten.

Der Vorstand

Mitteilende Person: Ole Brauer, Vorstand

Sprache: Deutsch Unternehmen: TOM TAILOR Holding SE Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40 589 56 0 Fax: +49 (0) 40 589 56 199 E-Mail: info@tom-tailor.com Internet: www.tom-tailor-group.com

ISIN: DE000A0STST2

WKN: A0STST Börsen: Regulierter Markt in Hamburg EQS News ID: 1164070

