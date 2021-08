DGAP-DD: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG deutsch

^ Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

17.08.2021 / 09:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Christian Nachname(n): Greiner

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG

b) LEI

5299008RI8NGQL3F3J12

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie

ISIN: DE0005199905

b) Art des Geschäfts

Schenkungsweiser Erwerb einer mittelbaren Beteiligung von 100% der Geschäftsanteile an der Hans Rudolf Wöhrl Verwaltungs GmbH, die ihrerseits 25,69% der Aktien an der Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft hält.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

2021-08-16; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache: Deutsch Unternehmen: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG Marienplatz 11 80331 München Deutschland Internet: www.ludwigbeck.de

