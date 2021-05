DGAP-News: 123fahrschule SE expandiert weiter auf dem deutschen Markt und ist ab Juli 2021 auch in Hamburg vertreten (deutsch)

123fahrschule SE expandiert weiter auf dem deutschen Markt und ist ab Juli 2021 auch in Hamburg vertreten

Koln, 18. Mai 2021 - Die borsennotierte 123fahrschule SE ( ISIN: DE000A2P4HL9 ; Ticker- Symbol: LTQ), eine der fuhrenden IT-gestutzten Fahrschulketten in Deutschland, ubernimmt zum 1. Juli 2021 einen neuen Standort in Hamburg. Mit dem Ausbau seiner Prasenz schafft das Unternehmen die Voraussetzungen fur zusatzliches Wachstum in einer weiteren Metropolregion. Die Gesellschaft schatzt das Marktpotential in Hamburg auf etwa 40 Mio. Euro p.a.

In den letzten zwolf Monaten hat die 123fahrschule bereits großes Interesse an Online- Registrierungen von Fahrschulern aus Hamburg verzeichnet. Dies geht einher mit einer generell großen Nachfrage nach einem Online-Theorie-Angebot fur die Fuhrerscheinausbildung. Mit der Ubernahme einer Fahrschule in Hamburg kann die IT- gestutzte Fahrschulkette ihren Kunden den praktischen Teil der Ausbildung - neben einer Vielzahl an Filialen in NRW und Berlin - nun auch im Norden Deutschlands anbieten.

Boris Polenske, CEO der 123fahrschule SE: 'Als Metropolregion bietet Hamburg innovativen Unternehmen sehr gute Rahmenbedingungen. Wir als 123fahrschule SE sehen die Ubernahme einer Fahrschule an einem bevolkerungsdichten Standort wie Hamburg mit offener Innovationskultur von Vorteil. Die Rahmenbedingungen fur Unternehmen sollen sich in den nachsten Jahren in Hamburg noch weiter verbessern. Daran arbeitet die InnovationsAllianz der Behorde fur Wirtschaft, Verkehr und Innovation in Hamburg, welche die Innovationskraft von Wirtschaft und Wissenschaft fordert."

Mit der Erweiterung der Standorte, bestehend aus Zukaufen und Neueroffnungen, verfolgt die 123fahrschule SE ein kontinuierliches Wachstumsziel und den Ausbau der E-Learning Angebote fur die Fuhrerscheinausbildung in Deutschland. Somit schließt die Prasenz in Hamburg eine weitere Lucke in der Expansionsstrategie des Unternehmens und legt den Grundstein fur die weitere Gewinnung von Marktanteilen in Norddeutschland.

Uber die 123fahrschule SE

Die borsennotierte 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol: LTQ), vormals Livonia SE, ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegrundete, IT- gestutzte Fahrschulkette mit dem Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen Fuhrerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt auf der digital unterstutzten Ausbildung von Privatpersonen fur die Fuhrerscheinklasse im B-Segment. Mit bundesweit uber 25 Standorten ist die 123fahrschule bereits heute die großte Fahrschulkette im B-Segment und plant die weitere Expansion auf bis zu 200 Standorte in den nachsten Jahren.

Kontakt: 123fahrschule SE

Ihr Ansprechpartner: Jan Hoffmann Tel: 0176 385 563 47 | ir@123fahrschule.de | www.123fahrschule.de Mehr Infos unter: www.123fahrschule.de

123fahrschule SE Klopstockstr. 1 50968 Köln Deutschland

ISIN: DE000A2P4HL9

WKN: A2P4HL

