DGAP-News: Advanced Blockchain AG investiert in SDG Exchange (SDGx) (deutsch)

Advanced Blockchain AG investiert in SDG Exchange (SDGx)

01.10.2021

Die Advanced Blockchain AG (Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6 ) hat eine Beteiligung an SDG Exchange (SDGx) getätigt. Dieses Blockchain-basierte Protokoll entwickelt einen globalen Marktplatz für Nachhaltigkeit, der sich der Umkehrung des Klimawandels widmet und das Handeln mit Emissionszertifikaten transparenter gestaltet.

SDGx ( https://sdgexchange.io/) ist die erste globale Börse, die mit Artikel 6 des Pariser Klimaschutzabkommens vollständig konform ist. Das Pariser Abkommen hat einen Anreiz für Industrien auf der ganzen Welt geschaffen, sich über die Ausgabe von Emissionszertifikaten am nachhaltigen Umbau der Weltwirtschaft zu beteiligen. Bislang wurde noch keine Plattform entwickelt, die einen schnellen, sicheren und profitablen Kauf/Verkauf/Handel mit diesen Rechten ermöglicht - und auch nicht in einer Weise, die einem globalen Markt offensteht. Der Ansatz von SDGx besteht darin, einen effizienten Marktplatz zu schaffen, der die Einhaltung der Co²-Ziele unterstützt und den Klimawandel dort bekämpft, wo es am wichtigsten ist.

Während das Volumen beim Handel zunimmt, wird SDGx einen globalen Makler betreiben, der einseitige Transaktionen durchführen kann. Durch den Einsatz der verifizierten Blockchain-Technologie wird jeder mögliche Betrug, jede Fälschung oder falsche Kennzeichnung von Emissionsrechten sowie die doppelte Ausgabe (oder der Druck) von Zertifikaten ausgeschlossen.

Das SGDx-Team hat in den letzten Jahren intensiv an dem Launch des Projektes gearbeitet und wird von vielen bekannten Blockchain-Angel-Investoren wie Michael Terpin (Transform Group), Nikolai Mushegian (MakerDAO) und Brock Pierce (Tether) unterstützt.

Diese Investition ergänzt das kontinuierlich wachsende Portfolio von Advanced Blockchain und trägt dazu bei, die Vision einer skalierbaren, nachhaltigen und zugänglichen Blockchain-Industrie zu unterstützen.

Weitere Informationen zur Advanced Blockchain AG und ihren verschiedenen Projekten und Beteiligungen finden Sie unter: https://www.advancedblockchain.com/.

Advanced Blockchain AG Scharnhorststraße 24 10115 Berlin Deutschland

ISIN: DE000A0M93V6

WKN: A0M93V Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1237446

