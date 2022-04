Advanced Blockchain AG: Portfoliounternehmen FINPRO AG schließt NFT-Kooperationsvertrag mit führender Bildagenturgruppe action press AG ab

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6 ) gibt bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen FINPRO AG ( finpro.de) einen Kooperationsrahmenvertrag mit der führenden europäischen Bildagenturgruppe action press AG (Düsseldorf, ISIN DE000A3ESE35 ) abgeschlossen hat.

Vertragsgegenstand ist eine nicht-exklusive Zusammenarbeit bezüglich der Realisation von Kunstprojekten im Non-Fungible-Token-Bereich. Unter der künstlerischen Leitung renommierter Kreativschaffender sollen basierend auf Material aus dem über 150 Millionen Bilder umfassenden action-press-Katalog innovative NFT-Projekte umgesetzt und am Markt platziert werden. FINPRO - die auf den Bereich Tokenisierung spezialisierte Tochtergesellschaft der Advanced Blockchain AG - wird im Rahmen der Kooperation die programmiertechnische Konzeption und Umsetzung der NFT-Projekte, das UI-Design und Teile des Marketings verantworten.

Zur Untermauerung der geplanten langfristigen Zusammenarbeit haben die Parteien für bereits durch FINPRO erbrachte Leistungen eine Vergütung in Form eines Aktienpakets der action press AG im Gegenwert eines sechsstelligen Euro-Betrags vereinbart. Darüber hinaus wird FINPRO an Erlösen aus NFT-Projekten, die aus der Zusammenarbeit mit action press entstehen, in signifikant zweistelligem prozentualen Umfang partizipieren.

"Digitale Einzigartigkeit, welche durch NFTs erstmals ermöglicht wird, ist eine technologische Innovation, die unser virtuelles Zusammenleben von Grund auf revolutioniert und trotz des zuletzt gesehenen NFT-Booms nach wie vor in den Kinderschuhen steckt." sagt Simon Telian, Vorstandsmitglied und CIO der Advanced Blockchain AG.

"Wir von FINPRO freuen uns, action press als Provider von hochqualitativem Media-Content und Herausgeber dieser Serie von NFT-Projekten zu unterstützen, indem wir es den beteiligten Künstlern durch unsere technische Expertise im Bereich Tokenisierung ermöglichen, ihre kreativen Ideen uneingeschränkt in NFT-Form Realität werden zu lassen." ergänzt Roman Praetor, CEO der FINPRO AG.

Über FINPRO AG: Die FINPRO AG ( www.finpro.de) entwickelt Konzepte und Realisationsformen für blockchain-basierte Darstellung, Verwaltung und Handel von digitalen Assets, Wertpapieren und anderen abstrakten Vermögenswerten (z.B. NFT) mit dem Fokus Tokenisierung.

Über Advanced Blockchain AG Die Advanced Blockchain AG ist ein führender Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Team von Analysten, Entwicklern, Programmierern, Ökonomen und Mathematikern, die sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 verschrieben haben. Das Team besteht aus rund 200 Mitarbeitern weltweit, die an mehr als 23 verschiedenen DeFi (Decentralized Finance) und Web 3.0 Projekten der nächsten Generation arbeiten.

Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG und ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte: https://www.advancedblockchain.com/.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Advanced Blockchain AG Scharnhorststraße 24 10115 Berlin Deutschland Telefon: +4930403669510 Fax: 030403669511 E-Mail: info@advancedblockchain.com Internet: www.advancedblockchain.com

ISIN: DE000A0M93V6

WKN: A0M93V Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1320209

