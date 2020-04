DGAP-News: APICORP GIBT UNTERSTÜTZUNG IM KAMPF GEGEN COVID-19 IN HÖHE VON 500 MIO. USD AN MITGLIEDSLÄNDER BEKANNT (deutsch)

APICORP GIBT UNTERSTÜTZUNG IM KAMPF GEGEN COVID-19 IN HÖHE VON 500 MIO. USD AN MITGLIEDSLÄNDER BEKANNT

Dammam, Saudi-Arabien, 29. April 2020: Die Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP), eine multilaterale Institution für Entwicklungsfinanzierung, hat ein konjunkturdämpfendes Unterstützungspaket in Höhe von 500 Mio. USD zur Unterstützung ihrer Kunden in Mitgliedsländern und der Region im Energiesektor auf den Weg gebracht, um die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und der Ölpreisfluktuationen abzumildern. Dies teilte das Unternehmen heute mit.

Foto: https://bit.ly/2W6juGp

Das Paket im Umfang von 500 Mio. USD wird zur Unterstützung nachhaltiger, ergebnisorientierter Projekte eingesetzt, indem die Finanzierung für Projekte und das Betriebskapital in den Bereichen Versorgungsunternehmen, erneuerbare Energien, Erdölchemikalien und anderen Energieuntersektoren erweitert wird. Mit Blick auf ihr weitergefasstes Ziel, den Druck auf Geschäftsergebnisse und Leistungsbilanz durch die gegenwärtigen Marktbedingungen zu reduzieren, verstärkt die APICORP zudem ihre Handelsfinanzunterstützung für die Mitgliedsländer.

Dr. Ahmed Ali Attiga, Chief Executive Officer der APICORP, erklärt: "In diesen schwierigen Zeiten, in denen unsere Mitgliedsländer gegen die Ausbreitung von COVID-19 und die Auswirkungen der Pandemie kämpfen, erfüllt die APICORP ihren Entwicklungsauftrag. Der Energiesektor ist kapitalintensiv, und wir beobachten Investitionsrückgänge und Verzögerungen bei der Umsetzung - und zwar in stärkerem Maße als zuvor. Als Finanzpartner, auf den sich unsere Mitglieder verlassen, übernimmt die APICORP eine antizyklische Funktion und gleicht Finanzierungsausfälle aus, von denen unsere Partner in der Region bei Arbeiten an geplanten kritischen Projekten und Prozessen betroffen sind."

Er fügte außerdem hinzu: "Indem wir den Energiesektor und andere verbundene Branchen in unseren Mitgliedsländern und anderswo unterstützen, können wir Energiesicherheit und den Zugang zu Geldern in den aktuellen Krisenzeiten garantieren. Wir arbeiten mit anderen multilateralen Entwicklungsbanken und Finanzpartnern zusammen und können so Investitionen fördern und die Folgen für diese Länder abmildern."

Die APICORP, von Moody's mit einem Rating von Aa2 mit stabilem Ausblick bewertet, hat zuletzt eine massive Erhöhung des verfügbaren Kapitals auf 8,5 Mrd. USD sowie eine signifikante Erhöhung des Grundkapitals und gezeichneten Kapitals bekannt. Diese Erhöhung stärkt die finanzielle Nachhaltigkeit und Belastbarkeit der APICORP zusätzlich.

Über die APICORP: Die Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP) ist eine multilaterale Institution zur Finanzierung von Erschließungsprojekten, die 1975 durch einen internationalen Vertrag zwischen den zehn arabischen erdölexportierenden Ländern gegründet wurde. Ihr Ziel ist es, die Entwicklung des Energiesektors und der Erdölindustrie in der arabischen Welt zu unterstützen und zu fördern. Die APICORP übernimmt Kapitalbeteiligungen und bietet Projektfinanzierung, Handelsfinanzierung sowie Beratungs- und Forschungsdienstleistungen. Die APICORP wird von Moody's mit einem Rating von "Aa2" mit stabilen Aussichten bewertet und unterhält ihren Hauptsitz in Dammam, Königreich Saudi-Arabien.

Nähere Informationen sind verfügbar unter: www.apicorp.org

