DGAP-News: ATMOFIZER Technologies Inc.: Atmofizer Technologies Inc. unterzeichnet Vertriebspartnerschaft mit USA Rapid Test (deutsch)

Nach erfolgreicher Markteinführung Bestätigung zusätzlicher Bestellung über 4,2 Mio. Dollar

2. Dezember 2021, Vancouver, British Columbia - Atmofizer Technologies Inc. (CSE: ATMO) (Frankfurt: J3K) (das "Unternehmen" oder "Atmofizer") gibt bekannt, dass das Unternehmen eine nicht-exklusive Vertriebsvereinbarung mit USA Rapid Test, LLC ("USA Rapid Test" ( https://www.usarapidtest.com) abgeschlossen hat, im Rahmen derer USA Rapid Test einen ersten Kaufauftrag für Amtofizer 500 über 4,2 Millionen US-Dollar für den B2C Bereich erteilt hat.

USA Rapid Test mit Sitz in Clearwater, Florida, ist ein branchenführender Distributor von COVID-19-Schnelltests und vertreibt an große Unternehmen in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel, Gastgewerbe, Bildung und Unterhaltung. Gemäß den Bedingungen der Vertriebsvereinbarung hält USA Rapid Test nicht-exklusive Rechte zum Vertrieb von Atmofizer-Produkten in den gesamten Vereinigten Staaten über Online-, B2C- und B2B-Kanäle.

"Es gibt keinen Vergleich zu dem Grad an sauberer Luft, den der Atmofizer produziert, und der Verkauf ist so einfach, wie wenn man einen Raum betritt, der mit einem Atmofizer ausgestattet ist," sagte USA Rapid Test COO, Monica Agami. "Die Technologie ist revolutionär und der Unterschied in der Atemluft ist bemerkenswert. Wir können jetzt nicht nur in Arztpraxen oder Hotelzimmern, sondern auch in Wohnungen, Unternehmen, Klassenzimmern oder Umkleideräumen sicherere "Luftblasen" erzeugen!"

"Wir freuen uns, USA Rapid Test als Partner gewonenn zu haben. Der Umfang ihrer ersten Bestellung ist ein Beweis für ihr Engagement, die Dynamik im gesamten Sektor und die Größe des Marktes. Die Luft, die wir atmen, steht durch Covid im Mittelpunkt der aktuellen Berichterstattung was längst überfällig war." sagte Atmofizer-CEO Olivier Centner. "Obwohl die heutige Ankündigung uns dabei helfen wird, Wohnungen, Klassenzimmer und Büros in den Vereinigten Staaten zu erreichen, ist unsere Mission viel größer und globaler. Die Nachfrage nach Integration und Lizenzierung unserer Schallwellen-Agglomerationstechnologie ist stark und wir begrüßen die Gelegenheit, mit Partnern in den Luftreinigungsindustrie, um deren Wirksamkeit und Effizienz zu verbessern."

"Wir sind proaktiv an Atmofizer herangetreten, um deren Vertriebspartner zu werden, und das nur aus einem Grund, es funktioniert! Ich habe einen Atmofizer A500 in mein Schlafzimmer gestellt und war nicht mehr länger ein chronischer 'Wach-verstopfter Nase-Alltag'-Typ", sagte USA Rapid Test CEO, David Lee Jensen. "Das Bestreben, Amerika wieder zu einem sicheren Arbeitsplatz zu verhelfen, ist unsere geschäftliche Grundlage."

Anfragen und Investor Relations, bitte kontaktieren Sie:

E-Mail: info@atmofizer.com. Für weitere Informationen über das Unternehmen wenden Sie sich bitte an:

Olivier Centner Chief Executive Officer E-Mail: info@atmofizer.com

Über Atmofizer Technologies Inc.

Atmofizers Verbraucher- und Industrielösungen basieren auf seiner patentierten Technologie zur Agglomeration und Neutralisierung ultrafeiner Partikel. Diese Fähigkeit schafft eine revolutionäre und effizientere Methode zur Bekämpfung einer Vielzahl von gefährlichen Partikeln, Viren und Bakterien im Nanobereich, die zu klein sind, um von herkömmlichen HEPA-Filtern und ultraviolettem Licht wirksam neutralisiert zu werden. Atmofizer plant, die Luftbehandlungsbranche zu verändern, indem es die Sicherheit und die Effizienz der Luftreinigung verbessert und gleichzeitig die Betriebskosten der Kunden senkt.

Bei der Atmofizierung von Luft werden kleine Partikel mithilfe von Ultraschallwellen zu einem größeren Ziel zusammengeballt, das dann mit ultraviolettem Licht bestrahlt wird, um ihre schädlichen Eigenschaften zu neutralisieren und die Atemluft weniger gesundheitsschädlich zu machen. Die Verwendung von Geräten zur Atmofizierung der Luft in Verbindung mit HEPA-Filtern kann dazu führen, dass die HEPA-Filter effizienter arbeiten, ein weniger leistungsfähiger Filter verwendet werden kann. Dies führt dazu, dass der Filter sauberer bleibt und langlebiger ist, was die Betriebskosten senkt und weniger gesundheitsgefährdend ist, wenn er gereinigt oder ersetzt werden muss.

Atmofizer ist die einzige zum Patent angemeldete und patentgeschützte Quelle für die Technologie zur Atmofizierung von Luft und wendet seine geschützte Technologie in Verbraucher- und Industrieluftreinigungsprodukten an, die derzeit unter der Marke Atmofizer hergestellt werden, sowie in Einzelhandels- und kommerziellen Geräten, die von anderen Unternehmen produziert werden, die die Atmofizer-Technologie unter Lizenz in ihre eigenen Produkte integrieren. Die eigenen und lizenzierten Produktlinien von Atmofizer umfassen tragbare und mobile Geräte für die persönliche Luftreinigung sowie größere Systeme für größere Luftmengen bei gewerblichen, industriellen, institutionellen und privaten Anwendungen.

Über USA Rapid Test

USA Rapid Test wurde im Juni 2020 mit dem Ziel gegründet, den dringenden Bedarf an COVID-Tests zu decken, die schnell, hochpräzise und vor allem in den Vereinigten Staaten hergestellt werden. USA Rapid Test ging eine Partnerschaft mit einem CLIA-Hochkomplexitätslabor in Dayton, Ohio, und DG Medical Manufacturing als Hauptvertriebshändler für einen branchenweit ersten PCR-Test mittels Mundspülung ein. Wir haben den Vertrieb für Access Bio mit Sitz in New Jersey übernommen, einem FDA EUA Hersteller von CareStart Antigen- und Antikörper-Schnelltests. Wir bauten das Marketing, den Verkaufsprozess, die Untervertriebsstellen, die Abwicklung und die Lieferlinien auf - einschließlich eines hervorragenden Kundendienstes, um ein schnelles Wachstum zu ermöglichen. USA Rapid Test hat über 500.000 individuelle COVID-Tests und lösungsorientierte Pandemieprodukte für mehrere hundert Kunden in fast allen 50 Staaten geliefert. Es sind eine Vielzahl von Branchen vertreten, darunter

- Gastgewerbe: Hyatt Global, Hilton Group, Westgate Properties, Vikand Medical Services (Kreuzfahrtindustrie)

- Profi-Sport: ESPN, IMSA/NASCAR (Motorsport), LA Lakers (NBA), Denver Broncos (NFL), Chicago White Sox (MLB)

- Unterhaltung: Alvin Ailey Dance Co, New York City Ballet, IATSE (Theatergewerkschaft), das Phantom der Oper, Eric der Trainer, mehrere Filmproduktionsfirmen

- Ausbildung: Universität von AZ, Parsons College, Staat Rhode Island, private Highschools

- Einzelhandel und Online: Smart & Final, Liverpool (MEX), Roma Pharmacies (MEX), Calimax, QuickAid Supply (#1 Amazon Medical Distributor)

- Gesundheitswesen: Kaiser Permanente, Right At Home In-home Care, Visiting Angels Home Care, Advanced Integrated Medicine, Caryn Health, Marquis Labs.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

