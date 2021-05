DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA: Pressemitteilung zur Hauptversammlung 2021 (deutsch)

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA: Pressemitteilung zur Hauptversammlung 2021

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA: Pressemitteilung zur Hauptversammlung 2021

- Alle Beschlussvorschläge der Verwaltung mit großer Zustimmung angenommen

- Dividende von 1,00 EUR je Aktie beschlossen

- Eva Wimmers neues Mitglied im Aufsichtsrat

- Weiterer Ausbau der Transparenzinitiative und Fokus auf Shareholder Value

München, 18. Mai 2021 - Auf der ordentlichen Hauptversammlung der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ( ISIN: DE000A0JK2A8 ), die heute virtuell stattfand, sind alle Beschlussvorschläge der Verwaltung von den vertretenen Aktionären mit deutlicher Zustimmung angenommen worden.

Im Rahmen der regelmäßig zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkte wurde die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erneut zum Abschlussprüfer gewählt. Im Zuge der Beschlussfassung über die Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrates und einhergehend mit dem Ziel, diesen zukünftig verstärkt mit externen, unabhängigen Industrieexperten zu besetzen, konnte mit Eva Wimmers ein weiteres unabhängiges Mitglied mit großer Zustimmung (99,82 %) der Aktionäre gewonnen werden. Zudem wurden Maren Schulze und Dr. Ulrich Wolters erneut als Aufsichtsräte gewählt. Frank Hübner von Wittich schied aus dem Gremium aus. Der sechsköpfige Aufsichtsrat weist nunmehr einen Frauenanteil von 33 Prozent auf.

Wie von der Verwaltung vorgeschlagen, beschloss die Versammlung die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 1,00 je Aktie für das Geschäftsjahr 2020. Dies entspricht einer gesamten Ausschüttungssumme von 28,7 Mio. EUR.

"Wir freuen uns über das Vertrauen, das uns die Aktionäre erneut entgegengebracht haben. Wie angekündigt, werden wir die eingeleiteten Transparenzinitiativen im laufenden Geschäftsjahr weiter ausbauen und den Shareholder Value in den Fokus unserer Arbeit stellen. Die gute operative Entwicklung unserer Portfoliounternehmen und attraktive Opportunitäten auf dem Markt für Unternehmenstransaktionen bieten dafür eine sehr gute Ausgangsbasis. Ich blicke sehr optimistisch auf den weiteren Jahresverlauf", so Matthias Täubl, CEO der AURELIUS Equity Opportunities in seiner Rede an die Aktionäre.

Abstimmungsergebnisse und weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link:

https://aurelius-group.com/equity-opportunities/investor-relations/hauptversammlung-2021/

ÜBER AURELIUS Die AURELIUS Gruppe ist ein europaweit aktiver Investor mit Büros in München, London, Stockholm, Madrid, Amsterdam und Luxemburg. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt.

Wesentliche Investmentplattformen sind der AURELIUS European Opportunities Fund sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ("AEO"; ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die Konzernabspaltungen und Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket Bereich (Fund) sowie im Lower Midmarket Bereich (AEO) erwerben. Kernelement der Investmentstrategie ist die operative Unterstützung der Portfoliofirmen mit einem Team von rund 100 eigenen Operating Taskforce Experten.

Die AURELIUS Gruppe ist darüber hinaus in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie alternative Finanzierungsformen aktiv. AURELIUS Wachstumskapital investiert in Leveraged Buyouts anlässlich von Nachfolgelösungen im Mittelstand. Die AURELIUS Real Estate Opportunities hat ihren Fokus auf Immobilieninvestments, deren Wert durch aktives Management langfristig gesteigert werden kann. Die AURELIUS Finance Company stellt europaweit Unternehmen Fremdkapital im Rahmen von flexiblen Finanzierungsformen zur Verfügung.

Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aurelius-group.com

KONTAKT AURELIUS Gruppe Anke Banaschewski Investor Relations & Corporate Communications Telefon: +49 (89) 544799 - 0 Fax: +49 (89) 544799 - 55 Email: investor@aureliusinvest.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA Ludwig-Ganghofer-Straße 6 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 (0)89 544 799-0 Fax: +49 (0)89 544 799-55 E-Mail: info@aureliusinvest.de Internet: www.aureliusinvest.de

ISIN: DE000A0JK2A8

WKN: A0JK2A Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1197933

