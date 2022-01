DGAP-News: AURELIUS' Portfoliounternehmen Ideal Shopping Direct veräußert sein Create and Craft-Geschäft (deutsch)

AURELIUS' Portfoliounternehmen Ideal Shopping Direct veräußert sein Create and Craft-Geschäft

AURELIUS' Portfoliounternehmen Ideal Shopping Direct veräußert sein Create and Craft-Geschäft

- Die AURELIUS-Tochter Ideal Shopping Direct Limited hat den Verkauf ihres Geschäftsbereichs "Create and Craft", eines Teleshopping-Kanals für Bastelprodukte, vereinbart

- Das Unternehmen betreibt zwei TV-Kanäle, mehrere Streams sowie einen Webshop (www.createandcraft.com)

München, 13. Januar 2022 - Ideal Shopping Direct Limited ("Ideal"), eine Tochtergesellschaft der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ( ISIN: DE000A0JK2A8 ), hat den Verkauf des Geschäftsbereichs "Create and Craft" an Hochanda Global Limited, firmierend als "The Craft Store", vereinbart. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Ideal ist ein führender Multi-Channel-Anbieter für Home-Shopping im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen erwirbt, konzipiert und verkauft Lifestyle-Produkte sowie Bastelbedarf an mehr als 600.000 Kunden über Vertriebskanäle wie Teleshopping, Online-Events und seine Webshops. Die bekanntesten Marken von Ideal Shopping Direct, 'Ideal World' und 'Create and Craft', bieten TV-Inhalte im gesamten Vereinigten Königreich an.

Der Verkauf von "Create and Craft" bringt die beiden führenden britischen Teleshopping-Kanäle für Heim- und Handwerksbedarf zusammen. Ideal Shopping Direct und Hochanda werden künftig zusammenarbeiten und das Programm von Create and Craft auf ihren Fernsehkanälen ausstrahlen. Alle Produkte werden weiterhin unter www.createandcraft.com erhältlich sein.

ÜBER AURELIUS

Die AURELIUS Gruppe ist ein europaweit aktiver Asset Manager mit Büros in München, London, Stockholm, Madrid, Amsterdam, Mailand und Luxemburg.

Wesentliche Investmentplattformen sind der Fund AURELIUS European Opportunities IV sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ("AEO"; ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die Konzernabspaltungen und Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket Bereich (Fund) sowie im Lower Midmarket Bereich (AEO) erwerben. Kernelement der Investmentstrategie ist die operative Entwicklung der Portfoliofirmen mit Unterstützung eines Teams von fast 100 operativen Taskforce Experten der AEO. Darüber hinaus ist AURELIUS in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie alternative Finanzierungsformen aktiv. Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aurelius-group.com

KONTAKT AURELIUS Gruppe Investor Relations & Corporate Communications Telefon: +49 (89) 544799 - 0 Fax: +49 (89) 544799 - 55 Email: investor@aureliusinvest.de

