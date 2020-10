Aurora Solar Technologies Inc. stärkt das wissenschaftliche Team, erweitert das Portfolio an geistigem Eigentum und gewinnt Kundenauftrag für F&E-Einrichtung

North Vancouver, British Columbia. 20. Oktober 2020. Aurora Solar Technologies Inc. (TSXV: ACU) (das "Unternehmen") gibt die Stärkung des wissenschaftlichen Teams und des Portfolios an geistigem Eigentum des Unternehmens bekannt sowie eine Produktbestellung zur Verwendung in den Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten bestehender Kunden an Solarzellen und Modulen.

Aurora teilt mit, dass das Unternehmen kürzlich von einem bestehenden Kunden einen Auftrag für ein DM-110h zur Verwendung in deren Forschung und Entwicklung von Solarzellen und Modulen erhalten hat. Dieses System wird voraussichtlich bei der Entwicklung fortschrittlicher Solarzellenentwürfe für die weltweit vermarkteten Solarmodule der Kunden eingesetzt. (Solarzellen sind die zur Sonne ausgerichteten stromerzeugenden Teile der Solarmodule.)

Aurora hat kürzlich ihre Forschungs- und Entwicklungskapazitäten durch die Aufnahme von Divya Ananthanarayanan in unser Team gestärkt. Frau Ananthanarayanan führte ihre Studien für die Doktorarbeit (Ph.D.) zur Wechselwirkung von Infrarotlicht und diffundierten, strukturierten Silizium-Solarwafern (Solarzellen-Rohstoff) durch, der von Auroras DM-Familie der Infrarot-Reflektometrie-Messsysteme verwendeten wissenschaftlichen Methode. Ihre Arbeit geht in diesem Bereich neue Wege und zusammen mit Dr. Johnson Wong von Aurora entwickelte Frau Ananthanarayanan einen wissenschaftlichen Ansatz, der jetzt in der DM-Produktlinie angewendet wird, um die Messgenauigkeit zu erhöhen und unsere Möglichkeiten zur Messung qualitätskritischer Eigenschaften der Siliziumwafer in Echtzeit zu erweitern, wie z. B. die "Oberflächenkonzentration" des Emitter-Dotierstoffs, die bisher nur durch zerstörerische Offline-Tests beobachtet werden konnte.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass das taiwanesische Patentamt und das chinesische Patentamt jeweils Patente für die "Mapping of Measurement Data to Production Tool Location and Batch or Time of Processing" (Zuordnung von Messdaten zum Standort der Produktionswerkzeuge und zur Charge oder zum Zeitpunkt der Verarbeitung) erteilt haben, die zuvor in den USA als US-Patent 10,559,709 erteilt wurden. Dies beschreibt Auroras geschützte Methode zur intuitiven Datenanzeige und Überwachung der Leistung der Solarzellenherstellungsgeräte unter Verwendung von Messungen der qualitätskritischen Parameter, wie sie von den DMTM-Messsystemen des Unternehmens bereitgestellt werden. Derzeit verfügt das Unternehmen auch über Patentfamilien im Zusammenhang mit seiner Infrarot-Messtechnologie (IR) und des Herstellungsverfahrens für Solarzellen. Dieses neue Patent erweitert das Portfolio des Unternehmens auf den Bereich der Prozessvisualisierung und -steuerung.

"Wir freuen uns, über diese wichtigen Entwicklungen zu berichten, die das technologische Fundament und die Fähigkeiten des Unternehmens bilden", sagte Gordon Deans, Chief Executive Officer von Aurora. "Die bevorstehende Verwendung unserer DM-Produkte in der Forschung und Entwicklung von Kunden und die Stärkung unserer Technologie, unseres wissenschaftlichen Teams und unseres Patentportfolios bieten uns die Möglichkeit, weiterhin Wettbewerbsvorteile zu erzielen und unsere Produkte für den Einsatz in aktuellen und sich entwickelnden Solarzellentechnologien zu positionieren."

Darüber hinaus hat das Unternehmen kürzlich erstmals eine große Menge von DM-Messsystemen an zahlreiche verschiedene Kunden in China geliefert. Während das Unternehmen die Phase der Inbetriebnahme dieser Produkten durchläuft, erwarten wir, dass diese Kunden den vollen Nutzen unserer DM-Technologie erkennen werden, was die Grundlage für den weiteren Verkauf und die Einführung unseres InsightTM Data Science-Produkts zur Ertragsoptimierung bei der Solarzellenproduktion stärkt.

Über Aurora Solar Technologies

Aurora Solar Technologies ist ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Entwicklung und Lieferung von Inline-Prozessmessungs-, Analyse- und Steuerungsanlagen für Hersteller von Solarzellen. Wir sind überzeugt, dass die Solarenergie das Feld der erneuerbaren Energien dominieren wird, und es ist unsere Aufgabe, jedem Kunden durch die überlegene Steuerung kritischer Prozesse während der Herstellung von Solarzellen Qualität und Rentabilität zu liefern.

Die Produkte von Aurora werden von einigen der weltweit modernsten und angesehensten Solarzellenherstellern verwendet. Aurora hat seine Zentrale in der Nähe von Vancouver, Kanada und Betriebe in Schanghai, China, sowie Partner auf allen größeren Märkten für Solarzellen. Aurora ist ein börsennotiertes Unternehmen, gehandelt an der TSX Venture Exchange (ACU), und zweimaliger Gewinner der TSX-V Top 50. Auroras Webpräsenz findet sich unter www.aurorasolartech.com.

