Aves One AG: Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen Annahme des Übernahmenangebots von Swiss Life Asset Managers und Vauban Infrastructure Partners

29.09.2021

Corporate News

* Angebot in Höhe von EUR 12,80 je Aktie

* Prämie von ca. 38,6 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate vor Ankündigung der Transaktion

* Angebotfrist endet am 9. November 2021 um 24.00 Uhr

Hamburg, 29. September 2021 - Vorstand und Aufsichtsrat der Aves One AG haben heute nach eingehender Prüfung des öffentlichen Übernahmeangebots einer von Swiss Life Asset Managers (CH) und Vauban Infrastructure Partners (FR) kontrollierten Gesellschaft (die "Bieterin") ihre gemeinsame Stellungnahme gemäß § 27 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) veröffentlicht. Darin kommen die Mitglieder beider Gremien zu dem Schluss, dass das Angebot und die damit verfolgte Zielsetzung im Sinne des Unternehmens, seiner Aktionäre und Mitarbeiter ist. Den Aktionären wird daher empfohlen, das Angebot anzunehmen.

Die Bieterin hat die Angebotsunterlage für das freiwillige, öffentliche Übernahmeangebot zum Erwerb aller Aves One-Aktien am 21. September 2021 veröffentlicht. Die Bieterin unterbreitet den Aves One-Aktionären das Angebot, ihre Aktien für einen Preis von EUR 12,80 je Aves One-Aktie zu erwerben. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von ca. 38,6 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate vor Ankündigung der Transaktion. Vorstand und Aufsichtsrat kommen in ihrer Stellungnahme zu dem Schluss, dass die angebotene Gegenleistung angemessen ist. Neben eigenen Analysen wurde im Hinblick auf die Angemessenheit aus finanzieller Sicht auch eine Fairness Opinion eingeholt.

Die Annahmefrist begann am 21. September und läuft voraussichtlich bis zum 9. November 2021 um 24.00 Uhr (MEZ), soweit sie nicht nach den gesetzlichen Bestimmungen des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) verlängert wird. Falls eine solche Fristverlängerung eintritt, wird diese unverzüglich veröffentlicht. Zur Annahme des Angebots ist eine schriftliche Erklärung gegenüber der jeweiligen Depotbank erforderlich.

Die Stellungnahme steht auf der Unternehmensseite unter https://www.avesone.com/de/übernahmeangebot.php zum Download zur Verfügung.

Uber die Aves One AG Die Aves One AG ist ein Bestandshalter langlebiger Rail-Assets mit einem modernen und ertragsstarken Güterwagenportfolio. Aves One ist ein etablierter Teilnehmer im europäischen Schienengüterverkehrsmarkt. Die Strategie ist auf eine stetige Optimierung und den weiteren Ausbau des Rail-Portfolios ausgerichtet. Die Aves One AG mit Sitz in Hamburg ist im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet ( ISIN: DE000A168114 ; WKN: A16811).

Weitere Informationen www.avesone.com

Kontakt Aves One AG Tobias Aulich, Vorstand T +49 (40) 238 304 600 E ir@avesone.com

