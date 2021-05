DGAP-News: Bitcoin Group SE: Bitcoin Group SE: Per Hlawatschek verstärkt Management-Board in der Funktion als Chief Information Officer (CIO) (deutsch)

Bitcoin Group SE: Bitcoin Group SE: Per Hlawatschek verstärkt Management-Board in der Funktion als Chief Information Officer (CIO)

Herford, 10. Mai 2021 - Die Bitcoin Group SE ( ISIN DE000A1TNV91 ) setzt ihre Wachstumsstrategie konsequent um und professionalisiert ihre Strukturen. Hierzu hat der Verwaltungsrat mit Wirkung zum 01. Mai 2021 Per Hlawatschek ins Management-Board berufen. Fortan übernimmt er die Funktion des Chief Information Officer (CIO).

Per Hlawatschek ist ein ausgewiesener Digitalisierungsexperte, der bereits seit mehreren Jahren in verantwortungsvollen Positionen der Bitcoin Group SE tätig ist. Er war maßgeblich an der Entwicklung des von der futurum bank AG betriebenen Kryptowährungshandelsplatzes Bitcoin.de beteiligt. Nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Bielefeld war Herr Hlawatschek zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Angewandte Informatik und Wirtschaftsinformatik tätig. Anschließend brachte er seine Expertise bei der Entwicklung zahlreicher namhafter Online-Plattformen ein.

Herr Hlawatschek wird auch künftig die Entwicklung von Bitcoin.de weiter vorantreiben und zusätzlich die technologische und strategische Bewertung potenzieller Beteiligungen und Partnerschaften für die Bitcoin Group SE und deren Tochtergesellschaften, derzeit insbesondere die futurum bank AG, vornehmen und begleiten.

"Per Hlawatschek hat mit seiner Expertise buchstäblich vom Start weg die Entwicklung von Bitcoin.de geprägt. Als ausgewiesener Kryptowährungsexperte mit großer Erfahrung ist er die ideale Besetzung, um unsere exponierte Stellung im Markt auszubauen und das volle Potenzial von Bitcoin.de zur Entfaltung zu bringen", sagt Marco Bodewein, geschäftsführender Direktor der Bitcoin Group SE.

"Die Bitcoin Group SE hat eine hohe Dynamik und bietet große Chancen, den Prozess zu einer höheren Verbreitung von Kryptowährungen maßgeblich zu prägen. Mein Ziel ist es, die Gruppe im Kryptowährungsmarkt noch stärker zu positionieren und nachhaltig zur Wertsteigerung des Unternehmens beizutragen", sagt Per Hlawatschek, geschäftsführender Direktor und CIO der Bitcoin Group SE.

Über die Bitcoin Group SE: Die Bitcoin Group SE ist eine Holding mit Schwerpunkt auf innovativen und disruptiven Geschäftsmodellen und Technologien aus den Bereichen Cryptocurrency und Blockchain. Die Bitcoin Group SE hält 100 % der Anteile an der futurum bank AG, die unter Bitcoin.de einen Handelsplatz für die digitalen Währungen Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Ethereum, Litecoin und Ripple betreibt, sowie 50 % der Anteile an der Sineus Financial Services GmbH, einem von der BaFin beaufsichtigten Finanzdienstleister.

Die Bitcoin Group SE ist im Primärmarkt der Börse Düsseldorf sowie an allen anderen Deutschen Wertpapierbörsen und XETRA notiert (Börsenkürzel: ADE,

ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9). Mehr Informationen zur Bitcoin Group SE erhalten Sie unter bitcoingroup.com.

Über Bitcoin.de: Bitcoin.de ist ein in Deutschland zugelassener Bitcoin-Handelsplatz und mit mehr als 975.000 Kunden zugleich einer von Europas größten Bitcoin-Marktplätzen. Nach mehr als 9-jährigem Betrieb steht Bitcoin.de im Ruf, einer der sichersten Bitcoin-Handelsplätze weltweit zu sein. Da die Nutzer keine Euro auf ein Treuhandkonto überweisen, sondern bequem von ihrem Bankkonto aus bezahlen, sind die zum Handel verwendeten Euro sogar einlagengesichert. Die von Bitcoin.de verwalteten Kryptowährungen werden zu 98 % in sicheren Cold Wallets gehalten. Als erster und weltweit bisher einziger Bitcoin-Handelsplatz lässt Bitcoin.de die Kundenguthaben einmal jährlich durch eine öffentlich-rechtlich bestellte deutsche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (letzte Prüfung zum Stichtag 16. November 2020) prüfen. Die einzigartige Integration mit einem Bankkonto der Fidor-Bank über den Expresshandel erlaubt es, den Handel so schnell wie auf einer Börse abzuwickeln. Neben Bitcoin können auf Bitcoin.de Ether (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG), Litecoin (LTC), Bitcoin Satoshi Vision (BSV) und Ripple (XRP) gegen Euro gehandelt werden.

