DGAP-News: Blättchen & Partner berät das Management der GBA Gruppe beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung durch Investor Ardian (deutsch)

Blättchen & Partner berät das Management der GBA Gruppe beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung durch Investor Ardian

München, 01. März 2021 - Die Private Equity-Beteiligungsgesellschaft Ardian hat eine Mehrheitsbeteiligung an der GBA Gruppe erworben. Im Zuge der Transaktion beteiligen sich auch das Management-Team von GBA und der bisherige Anteilseigner Quadriga Capital erneut an dem Unternehmen. Blättchen & Partner hat das Management der GBA Gruppe im Rahmen dieser Transaktion beraten. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die zuständigen Kartellbehörden.

Die 1989 gegründete und in Hamburg ansässige GBA Gruppe ist ein führendes Unternehmen im Bereich bioanalytischer Labordienstleistungen in der DACH-Region. Die Kernkompetenzen liegen in der Lebensmittel-, Umwelt- und Pharmaanalytik. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.400 Mitarbeiter an 39 Standorten und 44 Laboren und verfügt zudem auch über eine starke Präsenz in Belgien und Polen.

Ardian und Quadriga Capital beabsichtigen, zusammen mit dem Management-Team von GBA, das Unternehmen durch Investitionen in die o.g. Kernbereiche sowie durch Expansion in neue Märkte weiter auszubauen.

Über Blättchen & Partner

Blättchen & Partner berät regelmäßig Managementteams unterschiedlichster Unternehmen und Branchen und verfügt über eine über 20-jährige Expertise in der Beratung und Implementierung von Management- und Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen sowie der Gestaltung von Führungskräftevergütungsmodellen.

Kontakt: Blättchen & Partner GmbH Paul-Heyse-Str. 28 80336 München Tel.: +49 (0) 89-210 294 60 E-Mail: office@blaettchen.de

