CLIQ Digital übernimmt die vollständige Kontrolle über Red27 Mobile durch Erwerb von Minderheitsanteilen, um Strategie und Betrieb von mobilem Content deutlich zu verbessern

* Erwerb der verbleibenden nicht beherrschenden 20 Prozent Minderheitsanteile für einen niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Betrag

* Nächster strategischer Schritt zur Verbesserung des Kundenservices und zur Erschließung weiterer Umsatzmöglichkeiten

* Zwei ehemalige Mitgründer und Direktoren des britischen Unternehmens haben die Gruppe verlassen

Die CLIQ Digital AG (CLIQ.DE, ISIN: DE000A0HHJR3 , WKN: A0HHJR), ein globaler Streaming-Anbieter, der auf die Direktvermarktung von preisgünstigen Unterhaltungsprodukten spezialisiert ist und seinen Mitgliedern unbegrenzten Zugang zu Musik, Hörbüchern, Sport, Filmen und Spielen bietet, kündigt den nächsten strategischen Schritt, die vollständige Kontrolle über das operative Geschäft von Red27 Mobile Ltd, an. Das Unternehmen hat den Erwerb der verbleibenden nicht beherrschenden 20 Prozent Minderheitsanteile von zwei ehemaligen Mitgründern und Direktoren des Unternehmens unterzeichnet, die das Unternehmen nun verlassen haben. Der Preis belief sich auf einen niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Betrag.

Die Hauptgeschäftstätigkeit der in London ansässigen Konzerngesellschaft Red27 Mobile ist der Vertrieb von digitalen Unterhaltungsprodukten für Smartphones über Performance Marketing auf mobilen Kanälen.

Der weltweite Smartphone-Markt ist ein fortschrittlicher und attraktiver Markt für Streaming-Unterhaltungsdienste. Die weitere Entwicklung von Multi-Content-Portalen parallel zu Single-Content-Portalen wird die Relevanz von CLIQ für die Verbraucher erhöhen und die angestrebte Marktpositionierung als Nischenanbieter erleichtern.

Ziel der Übernahme ist es, die vollständige Kontrolle über den Betrieb des mobilen Contents zu erlangen. Dies trägt zu einer größeren Effektivität und einer optimierten Geschäftsentwicklung bei. Darüber hinaus wird der Ausbau von Inhalten und Portalen vorangetrieben, um weitere Umsatzmöglichkeiten zu erschließen. Außerdem wird die interne und externe Kommunikation ausgebaut und verbessert, mit besonderem Fokus auf dem Kundenservice. Der Kundenservice von Red27 wurde vor kurzem an erfahrene Kundenbetreuer von CLIQ Digital mit Sitz in Amsterdam übertragen. Die bisherigen lokalen Richtlinien und Lösungen standen nicht im Einklang mit der Customer-Care-Policy und den Richtlinien der Gruppe. Der CLIQ-Vorstand hat dieses Problem erkannt und die volle Verantwortung auf leitende Mitarbeiter in der Zentrale übertragen.

Stellungnahme von Ben Bos, Mitglied des Vorstands: "Luc und ich haben uns schon seit einiger Zeit mit der Situation von Red27 befasst und diese überprüft. Wir freuen uns daher sehr, nun die volle Kontrolle über diese Aktivitäten zu übernehmen und Red27 in die Lage zu versetzen, sein Produktportfolio zu erweitern, seine Wachstumspläne zu beschleunigen und sowohl für seine Kunden als auch für seine Aktionäre deutlich mehr Wert zu schaffen. Wir danken sowohl Alex Rooke als auch Richard Keeley für ihr Engagement und das Wachstum des Unternehmens in den letzten vier Jahren."

Über CLIQ Digital: CLIQ Digital ( www.cliqdigital.com) ist ein globaler Streaming-Anbieter, der auf die Direktvermarktung von preisgünstigen Unterhaltungsprodukten spezialisiert ist und seinen Mitgliedern unbegrenzten Zugang zu Filmen, Musik, Hörbüchern, Sport und Spielen bietet. CLIQ Digital verfügt über eine langjährige und erfolgreiche Unternehmensgeschichte im digitalen Marketing und bietet Nischenprodukte für den Massenmarkt zu wettbewerbsfähigen Preisen an. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern tätig und beschäftigte zum 30. September 2021 122 Mitarbeiter aus 29 verschiedenen Nationen. CLIQ Digital ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Content-Produzenten sowie für Verlage und Zahlungsdienstleister. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und Büros in Amsterdam, London, Paris, Barcelona, Toronto und Florida. CLIQ Digital ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A0HHJR3) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index.

