DGAP-News: CSR-KOMMENTAR Nr. 2/2022: Von Karl Marx zu Max Karl Planck - das Ende des (dialektischen) Materialismus? - Teil 2 (deutsch)

CSR-KOMMENTAR Nr. 2/2022: Von Karl Marx zu Max Karl Planck - das Ende des (dialektischen) Materialismus? - Teil 2

22.03.2022

War zum Zeitpunkt unseres letzten CSR-Kommentars noch die Corona-Krise das dominierende Thema im Alltag und in den Medien, so wurde diese in der Zwischenzeit durch eine andere Krise abgelöst, die in Form eines Krieges in Europa mit ungewissem Ausgang und Eskalationspotenzial in Erscheinung getreten ist.

Neben der drängenden Frage, wie sich der bewaffnete Konflikt im Osten Europas möglichst schnell wieder beenden lässt, wirft uns aber auch diese Krise zurück auf die ganz elementaren Fragen: Was ist wirklich wichtig? Was hat Bestand und was ist vergänglich? Und vor allen Dingen: Haben wir überhaupt die Möglichkeit, das Geschehen im Außen zu beeinflussen oder ist letztlich alles bereits determiniert, so wie es der Mathematiker, Physiker und Astronom Pierre-Simon Laplace im Vorwort seines "Essai philosophique sur les probabilités" vor etwas über 200 Jahren postuliert hat?

Auch dieser Fragestellung kann man mittlerweile mit Laborversuchen nachgehen und die dabei gewonnenen Ergebnisse legen Schlussfolgerungen nahe, die die im ersten Teil vorgestellte Pyramide des reduktionistischen Ansatzes im Mindesten als unvollständig erscheinen lassen. Daraus ergeben sich wiederum Konsequenzen für unser eigenes Denken und Handeln.

Die entsprechenden Versuche, die auf dem Doppelspaltexperiment von Teil 1 aufbauen, sollen im dritten Teil dieser Reihe vorgestellt werden, der in der übernächsten Ausgabe unseres CSR-Kommentares erscheinen wird.

In der aktuellen Ausgabe wollen wir zunächst noch etwas tiefer in die Welt der Quanten und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für unser Wirklichkeitsverständnis einsteigen.

Wir wünschen Ihnen wieder eine erbauliche Lektüre und uns allen eine friedvollere Zukunft.

Hier geht es zum aktuellen CSR-KOMMENTAR: https://csr-beratungsgesellschaft.de/csr-kommentare.html

1308589 22.03.2022

