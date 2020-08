DGAP-News: DATAGROUP SE: ISG Next Gen Private / Hybrid Cloud: DATAGROUP ist Leader bei Managed Services und Managed Hosting (deutsch)

DATAGROUP SE: ISG Next Gen Private / Hybrid Cloud: DATAGROUP ist Leader bei Managed Services und Managed Hosting

^ DGAP-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Studienergebnisse DATAGROUP SE: ISG Next Gen Private / Hybrid Cloud: DATAGROUP ist Leader bei Managed Services und Managed Hosting

18.08.2020 / 07:29 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

ISG Next Gen Private / Hybrid Cloud: DATAGROUP ist Leader bei Managed Services und Managed Hosting

Pliezhausen, 18. August 2020. Im aktuellen "Next-Gen Private/Hybrid Cloud - Data Center Services & Solutions Report Germany 2020" des Marktforschungsunternehmens Information Services Group (ISG) schneidet DATAGROUP in den Segmenten Managed Services und Managed Hosting für den Mittelstand als Leader ab.

Die Studienreihe ISG Provider Lens Quadrant ist ein Anbietervergleich, bei dem empirische und datengetriebene Forschungs- und Marktanalysen mit praxisbasierten Erfahrungen und Beobachtungen des ISG-Beraterteams kombiniert werden. Gerade im Bereich der Cloud bietet die Analyse Unternehmen wertvolle Entscheidungshilfen. Denn nicht erst seit Corona ist der Trend hin zur Cloud ungebrochen. Laut der Studie setzen Unternehmen vermehrt auf hybride Lösungen, also einer auf das Unternehmen zugeschnittenen Mischung aus Private Cloud und Public Cloud. Ein hybrides Modell ist jedoch auch durch hohe Komplexität gekennzeichnet, wodurch es von Vorteil ist, auf die Expertise von erfahrenen IT-Dienstleistern wie DATAGROUP zurückzugreifen. Zumal Kunden in Deutschland ihre businesskritischen Daten lieber vertrauten und lokal ansässigen Partnern anvertrauen.

"Als IT-Dienstleister decken wir mit der CORBOX das gesamte Spektrum des IT-Outsourcing ab.", erklärt Andreas Baresel, Vorstand Liefereinheiten und Produktion DATAGROUP. "Wir bringen die richtige Expertise nicht nur im Bereich Private Cloud, sondern auch in der Public Cloud mit und können unseren Kunden so die für sie beste Lösung anbieten. Wir freuen uns, dass unsere Expertise mit der Auszeichnung als Leader gewürdigt wird."

Als Leader bezeichnet ISG Anbieter mit einem attraktiven Produkt- und Serviceangebot sowie mit einer ausgeprägt starken Markt- und Wettbewerbsposition, die strategische Taktgeber, innovativ und stabil sind. Mit DATAGROUP erhalten Kunden einen versierten Partner, der die unterschiedlichsten Hybrid Cloud-Modelle abdecken kann und mit dem CORBOX-Portfolio ein umfassendes, flexibel kombinierbares Angebot an Serviceleistungen mitbringt. Der Leitspruch des IT-Dienstleisters ist IT's that simple - Kunden können sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, während DATAGROUP die komplette Betriebsverantwortung übernimmt.

Als Studienpartner stellt DATAGROUP die Studie auf der Website kostenlos zum Download bereit.

ÜBER DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über 2.700 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber über 600.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Das Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"- Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.

KONTAKT DATAGROUP SE Claudia Erning Investor Relations Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen Fon +49-7127-970-015 Fax +49-7127-970-033 Claudia.Erning@datagroup.de

18.08.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: DATAGROUP SE Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen Deutschland Telefon: +49 (0)7127 970 000 Fax: +49 (0)7127 970 033 Internet: www.datagroup.de

ISIN: DE000A0JC8S7

WKN: A0JC8S Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London EQS News ID: 1119627

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1119627 18.08.2020

°